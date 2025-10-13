Princ spet ujet na laži

Mlajši brat britanskega kralja Karla III., princ Andrew, vojvoda Yorški, je Jeffreyju Epsteinu, zloglasnemu obsojencu za spolne zločine, v elektronskem sporočilu zapisal: »V tem sva skupaj«, potem ko je bila leta 2011 prvič objavljena fotografija britanskega kraljevega članav v objemu najstniške Virginije Giuffre, najbolj znane žrtve Epsteinovih pedofilskih zločinov. Letos si je v Avstraliji vzela življenje. Imela je 41 let.

Za kaj gre? Za datume. E-poštno sporočilo namreč še dodatno bremeni vojvodo Yorškega in kraljevo družino, saj je Leta 2019 Andrew v oddaji Newsnight na BBC povedal, da je decembra 2010 prekinil prijateljstvo z Epsteinom, potem ko sta bila moška fotografirana skupaj na sprehodu po New Yorku.

Korespondenca med kraljevim mlajšim bratom in Epsteinom, objavljena v časopisih Mail on Sunday in Sun on Sunday, kaže, da temu ni bilo tako. Andrew je Epsteinu poslal e-pošto 28. februarja 2011. Po objavi fotografije vojvode, Giuffrejeve in Ghislaine Maxwell, ki je sodelovala z Epsteinom, je princ napisal: »Enako me skrbi zate! Ne skrbi zame! Zdi se, da sva v tem skupaj in se bova morala dvigniti nad to. Sicer pa ostaniva v tesnem stiku in kmalu se bova še kaj poigrala« Podpisal naj bi se z A, Njegova kraljeva visokost vojvoda Yorški, KG.

Posledice, ki jih je princ Andrew zaradi povezav z Epsteinom doživel doslej, so predvsem družbeno-politične in reputacijske narave: izgubil je javne funkcije, zaščito, plačila in podporo institucij. Finančni udar so ublažile poravnave, a moralne in simbolne posledice ostajajo dolgotrajne. Da bi moral kdaj na sodišče, je malo verjetno.

Epsteina so avgusta 2019 našli mrtvega v njegovi celici v zveznem zaporu na Manhattnu, medtem ko je čakal na sojenje zaradi obtožb o trgovini z ljudmi za spolne namene. Smrt je bila razglašena za samomor. Veliko se je govorilo,fda je ne oni svet odšel v sumljivih okoliščinah. Leta 2008 je priznal krivdo za obtožbe nagovarjanja k prostituciji in nagovarjanja k prostituciji z mladoletnico, za kar je prestal zaporno kazen.

Jeffrey Epstein pa ni bil znan le po kaznivih dejanjih, ampak tudi po mreži znanih in vplivnih oseb, s katerimi je imel stike, kar pa ni avtomatično pomenilo, da so sodelovali v njegovih temnih rabotah. V njegovih beležkah najdemo Donalda Trumpa, Billa Clintona, Micka Jaggerja, Michaela Jacksona, Ruperta Murdocha, Richarda Bransona, Aleca Baldwina ...