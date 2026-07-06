  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Princ varen le okoli palače

    Princ Harry med obiskom domovine ne bo bival v Buckinghamski palači, zaradi težav z varovanjem pa z njim ni niti njegove soproge z otrokoma.
    Težko je biti grdi raček v kraljevem ribniku. FOTO: Toby Melville/Reuters
    Galerija
    Težko je biti grdi raček v kraljevem ribniku. FOTO: Toby Melville/Reuters
    6. 7. 2026 | 13:30
    6. 7. 2026 | 13:41
    3:01
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Princ Harry med obiskom Londona ta teden ne bo bival v Buckinghamski palači, vzroki za to pa so zaviti v nasprotujoče si govorice, ki prihajajo iz palače. Viri iz kraljeve družine navajajo, da vojvoda do dogovorjenega roka ni uradno odgovoril na ponudbo za nastanitev v kraljevi rezidenci, zato so ga konec tedna obvestili, da v Buckinghamski palači ne more bivati. Znano je, da palača za zagotovitev nastanitve gosta in razpoložljivosti osebja kraljevega gospodinjstva potrebuje določen čas.

    Že prej pa je bilo jasno, da princa med obiskom Londona ne bodo spremljali žena Meghan in njuna otroka, Archie in Lilibet, potem ko je bilo potrjeno, da družini ne bo zagotovljena policijska varnost, financirana z davkoplačevalskim denarjem. Družina bi bila varovana zgolj, ko bi se gibala na območju kraljevega posestva. Zunaj tega bi se princ z družino moral zanašati na varnostno ekipo, ki bi z njimi pripotovala iz Kalifornije. 

    Družina bi bila varovana zgolj, ko bi se gibala na območju kraljevega posestva. Zunaj tega bi se princ z družino moral zanašati na varnostno ekipo.

    Najmlajši sin britanskega monarha Karla III. in princese Diane med petdnevnim bivanjem na Otoku ne namerava obiskati zgolj prestolnice, šel naj bi tudi v Birmingham, kjer se bo začelo uradno odštevanje do mednarodnih iger Invictus, na katerih sodelujejo poškodovani in upokojeni vojaki – mesto jih bo gostilo julija prihodnje leto.

    Princ Harry naj bi obiskal tudi Althorp v Northamptonu, družinsko posestvo princese Diane, ker naj bi si želel obiskati zasebni grob svoje matere, ki je umrla leta 1997. Poznavalci ne izključujejo možnosti, da bi se mu družina pridružila v drugem delu obiska domovine, če bi se dogovorili za ustrezno varovanje. 

    Kralj Karel III. je svoja vnuka v živo nazadnje videl leta 2022, ko je kraljica Elizabeta II. praznovala platinasti jubilej. Ni jasno, ali bo srečanje med kraljem Charlesom in njegovima vnukoma, starima sedem in pet let, potekalo po spremenjenem urniku.

    Težave z zagotavljanjem varnosti prinčeve družine izvirajo iz dejstva, da se je princ leta 2020 odpovedal kraljevim dolžnostim in se preselil v ZDA. Lani je vojvoda Susseški izgubil pravno bitko za redno policijsko zaščito med obiskom Združenega kraljestva. 

    Septembra lani se je sam ustavil na čaju pri svojem očetu, kar je bilo njuno prvo srečanje iz oči v oči od februarja 2024.

    Premium
    Nedelo
    John D. Rockefeller

    Najvplivnejši človek vseh časov

    Naftni monopol, financiranje evgenike, elektrifikacija Afrike … Rockefellerjev vpliv buri duhove še danes, 187 let po rojstvu začetnika te ameriške dinastije.
    Lucijan Zalokar 5. 7. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Smrt pri Belopeških jezerih: zakaj nihče ni vedel, kam sta šla

    Nesreča znova opozarja na pomen osnovnih pravil pred odhodom v gore. Tudi vpisovanje v planinske knjige.
    Tanja Jaklič 3. 7. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    2. etapa

    Pogačar prepustil zmago Del Toru

    Nenavadna gesta Tadeja Pogačarja. Prijateljsko je etapno zmago prepustil mlademu Mehičanu.
    Miroslav Cvjetičanin 5. 7. 2026 | 14:54
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Jelko Kacin: Za obrambo Slovenije je dobro le najboljše, to pa ponuja Izrael

    V podkastu Moč politike o osamosvojitvi, sporih okoli proslave, Izraelu, nakupu izraelskega orožja in obrambni verodostojnosti Slovenije.
    5. 7. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

    Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
    Promo Delo 6. 7. 2026 | 12:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Nova valuta uspešnih podjetij: zdravi in zvesti zaposleni

    Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
    6. 7. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VRHUNSKOST

    Novi Mercedes-Benz GLB: sprememba je več kot očitna

    Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 14:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 14:26
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Član uprave Gen-I

    Gen-I postaja vodilni regijski upravljavec baterij

    Negativne cene elektrike usmerjajo investicije v fleksibilnost sistema in razvoj novih poslovnih modelov.
    Nejc Gole 4. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Agenti UI

    Rešitev za tiste, ki ne marajo nakupovanja, vse realnejša

    Agenti umetne inteligence že opravljajo nakupe pri evropskih trgovcih.
    Milka Bizovičar 3. 7. 2026 | 16:01
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vodenje v podjetjih

    Z UI in novimi generacijami premiki tudi v vodenju

    Vodje morajo namesto klasičnega nadzora v timu graditi zaupanje, sodelovanje in poudarjati smisel sprememb.
    Milka Bizovičar 2. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Podjetnice v Sloveniji na samostojno pot z željo po spremembi

    Poročila Evropske komisije kažejo nadaljnjo rast evropskih malih in srednjih podjetij ter poudarjajo izzive za podjetnice.
    Marjana Kristan Fazarinc 2. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Buckinghamska palačakraljeva družinakralj Karel III.varovanje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Vredno branja

    Pijan voznik divjal več kot 170 kilometrov na uro

    Za tovrsten prekršek je predpisana globa v višini 1200 evrov in izrek 18 kazenskih točk.
    6. 7. 2026 | 13:33
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Nogomet
    Komentar

    Braziliji ne bi pomagal niti David Copperfield (VIDEO)

    Klobuk dol pred francoskimi nogometaši na svetovnem prvenstvu: video povzetek prekrškov je videti kot napovednik kriminalne serije na Netflixu.
    6. 7. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Princ varen le okoli palače

    Princ Harry med obiskom domovine ne bo bival v Buckinghamski palači, zaradi težav z varovanjem pa z njim ni niti njegove soproge z otrokoma.
    6. 7. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Andrej Šircelj: Kdor v javnem sektorju dela zelo slabo, plače ne bo dobil

    Minister za finance ocenjuje, da so javnofinančne razmere obvladljive, glavni izziv pa vidi v hitri rasti odhodkov in plač v javnem sektorju.
    6. 7. 2026 | 13:19
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Dogovor z radiologi dosežen, Osterc se v vsebino dogovora »ni spuščal«

    Prebivalci Maribora in širše Severovzhodne Slovenije bodo imeli še naprej dostop do nujne zdravstvene oskrbe.
    6. 7. 2026 | 13:18
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Princ varen le okoli palače

    Princ Harry med obiskom domovine ne bo bival v Buckinghamski palači, zaradi težav z varovanjem pa z njim ni niti njegove soproge z otrokoma.
    6. 7. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Andrej Šircelj: Kdor v javnem sektorju dela zelo slabo, plače ne bo dobil

    Minister za finance ocenjuje, da so javnofinančne razmere obvladljive, glavni izziv pa vidi v hitri rasti odhodkov in plač v javnem sektorju.
    6. 7. 2026 | 13:19
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Dogovor z radiologi dosežen, Osterc se v vsebino dogovora »ni spuščal«

    Prebivalci Maribora in širše Severovzhodne Slovenije bodo imeli še naprej dostop do nujne zdravstvene oskrbe.
    6. 7. 2026 | 13:18
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

    Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
    1. 7. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nova zgodba Rogaške Slatine

    Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
    Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
    Vredno branja

    Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

    Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 30. 6. 2026 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    MIKova karavana otroškega smeha

    Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    VELIK USPEH

    Slovenska zgodba z regionalnim vplivom

    Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ONAPLUS PODKAST

    »Saj bo minilo!« Je res tako?

    Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni?
    Manca Čampa Pavlin 2. 7. 2026 | 11:12
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    »Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

    Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
    1. 7. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pri štiridesetih še ni prepozno

    Kako laserska operacija dioptrije vrne leta brez očal
    Promo Delo 30. 6. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Greste s to kartico lahko v Avstralijo? (video)

    Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
    3. 7. 2026 | 08:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

    Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
    Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Ne le na Hrvaškem, tudi na slovenski obali se dogajajo lepe reči.

    Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

    Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 10:47
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo