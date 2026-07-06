Princ varen le okoli palače

Princ Harry med obiskom Londona ta teden ne bo bival v Buckinghamski palači, vzroki za to pa so zaviti v nasprotujoče si govorice, ki prihajajo iz palače. Viri iz kraljeve družine navajajo, da vojvoda do dogovorjenega roka ni uradno odgovoril na ponudbo za nastanitev v kraljevi rezidenci, zato so ga konec tedna obvestili, da v Buckinghamski palači ne more bivati. Znano je, da palača za zagotovitev nastanitve gosta in razpoložljivosti osebja kraljevega gospodinjstva potrebuje določen čas.

Že prej pa je bilo jasno, da princa med obiskom Londona ne bodo spremljali žena Meghan in njuna otroka, Archie in Lilibet, potem ko je bilo potrjeno, da družini ne bo zagotovljena policijska varnost, financirana z davkoplačevalskim denarjem. Družina bi bila varovana zgolj, ko bi se gibala na območju kraljevega posestva. Zunaj tega bi se princ z družino moral zanašati na varnostno ekipo, ki bi z njimi pripotovala iz Kalifornije.

Družina bi bila varovana zgolj, ko bi se gibala na območju kraljevega posestva. Zunaj tega bi se princ z družino moral zanašati na varnostno ekipo.

Najmlajši sin britanskega monarha Karla III. in princese Diane med petdnevnim bivanjem na Otoku ne namerava obiskati zgolj prestolnice, šel naj bi tudi v Birmingham, kjer se bo začelo uradno odštevanje do mednarodnih iger Invictus, na katerih sodelujejo poškodovani in upokojeni vojaki – mesto jih bo gostilo julija prihodnje leto.

Princ Harry naj bi obiskal tudi Althorp v Northamptonu, družinsko posestvo princese Diane, ker naj bi si želel obiskati zasebni grob svoje matere, ki je umrla leta 1997. Poznavalci ne izključujejo možnosti, da bi se mu družina pridružila v drugem delu obiska domovine, če bi se dogovorili za ustrezno varovanje.

Kralj Karel III. je svoja vnuka v živo nazadnje videl leta 2022, ko je kraljica Elizabeta II. praznovala platinasti jubilej. Ni jasno, ali bo srečanje med kraljem Charlesom in njegovima vnukoma, starima sedem in pet let, potekalo po spremenjenem urniku.

Težave z zagotavljanjem varnosti prinčeve družine izvirajo iz dejstva, da se je princ leta 2020 odpovedal kraljevim dolžnostim in se preselil v ZDA. Lani je vojvoda Susseški izgubil pravno bitko za redno policijsko zaščito med obiskom Združenega kraljestva.

Septembra lani se je sam ustavil na čaju pri svojem očetu, kar je bilo njuno prvo srečanje iz oči v oči od februarja 2024.