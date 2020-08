Princ z Bel Aira se vrača kot drama

S princem do slave

Televizijska serija iz 90. let minulega stoletja Princ z Bel Aira se znova vrača na male ekrane, a tokrat ne bo v obliki komedije., ki je nekoč blestel v glavni vlogi humoristične serije, se bo pri projektu režiserjapodpisal kot izvršni producent, v vlogi mladega »princa« pa bo nastopil ameriški igralecNovi Princ z Bel Aira bo na precej bolj dramatičen način pripovedoval zgodbo temnopoltega Willa, najstnika iz nižjega delavskega razreda, ki se mora zaradi težav na ulicah Filadelfije preseliti k bogatemu stricu v Los Angeles.Zamisel za novo različico serije je nastala ob lanskem štiriminutnem posnetku režiserja Morgana Cooperja, ki si ga je na kanalu YouTube doslej ogledalo skoraj 6 milijonov ljudi, navdušil pa je tudi izvirnega Princa z Bel Aira, Willa Smitha. Igralcu se zdi briljantna zamisel, ki »prihodnjim generacijam prinaša dramatično različico Princa z Bel Aira«.51-letni Will Smith je v devetdesetih letih prejšnjEga stoletja zaslovel prav s to serijo, ki so jo snemali šest let. Uspeh mu je dal krila in zavestno se je odločil, da bo postal največja zvezda v Hollywoodu. Najbolje je poznan v vlogah v filmih, kot so Podli fantje (1995), Dan neodvisnosti (1996), Možje v črnem (1997), Jaz Robot (2004), Jaz legenda (2007) in Hancock (2008). Za oskarja je bil nominiran za nastope v filmih Ali (2001) in V iskanju sreče (2006).