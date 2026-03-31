Princesi letos brez kraljevskih pirhov

Velikonočna nedelja v St George's Chapel bo letos nekoliko drugačna kot običajno. Medtem ko bosta Karel III. in Camilla vodila tradicionalni prihod članov kraljeve družine na praznično bogoslužje, bosta tokrat manjkali princesi Beatrice in Eugenie. Po navedbah virov blizu dvora naj bi šlo za premišljeno odločitev, sprejeto v soglasju s kraljem, sestri pa naj bi si želeli bolj zasebnega praznovanja.

Velikonočna maša v Windsorju od nekdaj velja za enega najbolj fotografiranih družinskih trenutkov britanske monarhije. Dogodek sicer ni uradna dolžnost, temveč bolj simbol o tem, kako enotna je družina. Prav zato je letošnja odsotnost princes še toliko bolj opazna, saj se na dogodek vračata tudi William in Catherine, ki sta ga lani izpustila

V zadnjem letu se je položaj njunega očeta, kot je to dobro znano, zelo zapletel. Nanj že dolgo pada senca imenovana Jeffrey Epstein, a britanski mediji poročajo tudi o njegovih pravnih težavah. Družina se je tako znašla pod stalnim pritiskom javnosti in politike, kar neposredno vpliva tudi na hčerki.

Pozornost je nedavno znova pritegnila tudi njuna mati Sarah Ferguson, potem ko jo je ameriški kongresnik Suhas Subramanyam pozval k pojasnilom glede domnevnih stikov z Epsteinom. Čeprav Fergusonova zanika kakršnokoli neprimerno ravnanje, medijski pritisk ne popušča.

Vzporedno se spreminja tudi poklicna in osebna pot obeh princes. Eugenie je nedavno odstopila kot pokroviteljica organizacije Anti-Slavery International, kar so številni razumeli kot umik iz javnosti ter želja, da s svojim udejstvovanjem ne bi škodila dobrodelnim organizacijam. Beatrice pa naj bi se po pisanju britanskega tiska vse bolj posvečala poslovnim projektom in družinskemu življenju stran od oči medijev.

Še posebej zanimive so govorice, ki krožijo v britanskih in ameriških medijih, da naj bi Eugenie razmišljala o selitvi v tujino. Med možnimi destinacijami se omenjajo ZDA in Portugalska, kjer naj bi s soprogom že navezala določene poslovne in zasebne stike. Takšna poteza bi pomenila precejšen odmik od tradicionalne vloge članice kraljeve družine.

Čeprav vrata za prihodnje dogodke ostajajo odprta – zlasti za božična srečanja v Sandringhamu – letošnja odsotnost nosi simbolno težo. Kaže na generacijski premik in na dejstvo, da mlajši člani monarhije iščejo nove načine, kako živeti med dolžnostjo in zasebnostjo. Beatrice in Eugenie tako postajata obraz tišje, a očitne preobrazbe sodobne kraljeve družine. Morda res, da ne po svoji krivdi.