Prinčev intervju postane film

V šokantnem intervjuju oddaje Newsnight je razvpiti princ Andrew presenetljivo prekinil molk in odgovarjal na obtožbe, da je zlorabil 17-letno dekle. Nekoč najljubši sin Elizabete II. se je pred letom z Virginio Giuffre, ki ga obtožuje spolne zlorabe, zunajsodno poravnal in obžaloval povezanost z ameriškim pedofilom in finančnikom Jeffreyjem Epsteinom. Znesek poravnave ni bil znan, princ Andrew pa je visoko donacijo namenil dobrodelni organizaciji Giuffrejeve v podporo pravicam žrtev zlorab. Danes 35-letna Američanka je trdila, da jo je Epstein prisilil v spolne odnose s princem Andrewom, ko je imela 17 let.

Padlega princa bo v filmu upodobil Rufus Sewell, vlogo novinarke Emily Maitlis, ki je princa vrtajoče soočala z vpletenostjo v spolne škandale v ZDA, bo odigrala Gillian Anderson. Billie Piper bo nastopila v vlogi Sam McAlister, producentke, ki je bedela nad intervjujem, z njene tipkovnice pa je prišla na dan tudi knjiga Scoops: Behind the Scenes o najbolj šokantnih intervjujih na BBC.

Zanikal spolni stik

Princ je v tedanjem pogovoru, ki je zamajal kraljevo družino, zanikal, da bi imel kakršenkoli spolni stik z Giuffrejevo, ki se je tedaj pisala Roberts, in da se je v bistvu ne spomni, natanko pa se je spomnil, kaj naj bi počel v času, ki ga bremeni spolnega prestopništva. Poleg tega je spodbijal dejstvo, s katerim ga je soočila izpraševalka, fotografijo, na kateri se objema z 17-letno Giuffrijevo, in podvomil v avtentičnost podobe.

Andrew je hkrati zatrdil, da se je ogradil od Epsteina, nad katerim so se grmadile obtožbe o spolnih zlorabah, ni pa obžaloval enajstletnega prijateljevanja z njim. Po intervjuju se je na Andrewa kajpada vsul cunami kritik. Pogovor naj bi za ugled kraljeve družine pomenil katastrofo, princ se je pokazal kot moški, ki je prepričan, da ni ničesar storil napak, predvsem pa ni niti z besedico izrazil sočustvovanja z žrtvami Epsteinovih umazanih poslov.

Kot je znano, je Epstein avgusta 2019 v priporu med čakanjem na sojenje storil samomor, mnogi so prepričani, da je ozadje njegove smrti zapletenejše, Epsteinovo tedanjo partnerko, zvodnico Ghislaine Maxwell, pa so obsodili na dvajset let ječe.