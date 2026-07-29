Prisilno tetovirane Nizozemke: fundacija žrtvam briše tetovaže in vrača dostojanstvo

Joke, ki je bila več let žrtev nasilja in prisilnega tetoviranja, v specializirani kliniki v Rotterdamu pozira s svojo fotografijo, posneto pred začetkom odstranjevanja tetovaž. FOTO: Nicolas Tucat/AFP Triinpetdesetletna Nizozemka Joke se je, kot je zapisala novinarska agencija AFP, zdrznila od bolečine, ko so ji laserji prasketali po njeni koži in odstranjevali eno od 250 tetovaž, ki jih je njen nasilni partner načečkal po vsem njenem telesu in obrazu – povsod, kjer je menil, da se je je dotaknil drug moški, se je pojavila tetovaža Hans. Nizozemka je ena od več sto ljudi, ki jim je pomagala rotterdamska fundacija Spijt van Tattoo (oziroma Obžalovanje tetovaže). Žrtvam ponuja brezplačno lasersko odstranjevanje tetovaž, pripravlja se tudi na širitev v tujino. Leta trpela nasilje ...