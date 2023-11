Izraelski kabinet je odobril dogovor s Hamasom za izpustitev 50 od približno 240 talcev, ki so zaprti v Gazi. Hamas pravi, da bo v okviru sporazuma v zameno izpuščenih 150 palestinskih žensk in otrok, ki so zaprti v izraelskih zaporih.

Talci, določeni za izpustitev v skladu s pogoji sporazuma, bodo ženske in otroci, ki bodo osvobojeni v času štiridnevne prekinitve spopadov. Dogovor tudi navaja, da bo za vsak dodatni dan premora v spopadih izpuščenih nadaljnjih deset talcev.

Hamas trdi, da je talce skril na varna mesta in tunele v Gazi. Izraelske obrambne sile (IDF) so pred tem sporočile, da je med talci 20 otrok in med 10 in 20 starejših od 60 let. Britanski BBC je objavil nekaj zgodb nesrečnikov, ki jih je ugrabil Hamas

Daniele Aloni, 44 let, je zajeta s svojo hčerko petletno hčerko Emilio, svojo 34-letno sestro Sharon Aloni Cunio, njenim 33-letnim možem Davidom Cuniom in njunima triletnima hčerkama dvojčicama Emo in Yuly. Ugrabljeni so bili iz kibuca Nir Oz.

Veterinarka Doron Steinbrecher, 30 let, je bila ob napadu Hamasa v svojem stanovanju v kibucu Kfar Aza, prijateljem je poslala glasovno sporočilo: »Prišli so, imajo me.«

53-letni Itzhak Gelerenter je bil ugrabljen na glasbenem festivalu Supernova. Njegova družina je povedala, da je IDF našla njegov telefon v Gazi. Njegova hči Pivko je povedala: »Poskušam misliti pozitivno, imam močnega, pametnega, iznajdljivega očeta.«

Naama Levy je bila posneta, ko so jo strpali v džip z rokami, zvezanimi na hrbtu. Posnetek 19-letne nesrečnice, ki je takoj zaokrožil po spletu, je objavil Hamas. Po besedah ​​​​njene matere je najstnica ravno začela služiti vojaški rok.

Brata dvojčka, 26-letna Gali in Ziv Berman, sta bila odpeljana iz Kfar Aze. Osemletna Emily Hand je pogrešana iz kibuca Be'eri in naj bi bila med ugrabljenimi, je potrdilo irsko veleposlaništvo v Izraelu. Njenemu očetu Tomu Handu so sprva povedali, da je bila deklica umorjena. 19-letna Daniela Gilboa je poslala sporočila, da je kibuc Nahal Oz, kjer je bivala, napaden, in svojo mamo prosila, naj moli zanjo. Njen fant, Roy Dadon, je povedal, da verjame, da jo je videl v videu, na katerem so tri dekleta odpeljali v zadnjem delu terenca. Gali Tarshansky, 13 let, je bila ugrabljena iz Be'erija. Njen brat Lior je bil ubit v napadu.

85-letni Arye Zalmanovich je po spletnih poročilih živel v Nir Ozu. Njegova družina pravi, da se z njim ni slišala od 7. oktobra. 48-letna Chen Almog-Goldstein ter njeni otroci, stari devet, 11 in 17 let, so bili odpeljani z njihovega doma v Kfar Azu. Njen mož Nadav in njuna 20-letna hči sta bila ubita.

Ameriško-izraelski državljan Itay Chen je bil 7. oktobra na dolžnosti v tankovski enoti. Njegova družina je bila obveščea, da je med pogrešanimi in upa, da je med zajetimi talci Hamasa v Gazi.

84-letna Elma Avraham je pred ugrabitvijo živela v Nahal Ozu skoraj 50 let. Tudi njo so ugrabitelji posneli.