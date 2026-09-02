Škandal v Britanskem muzeju: 80.000 ljudi v vrsti, milijarder pa mimo nje

Britanski muzej v Londonu je 18. avgusta v razstavnem prostoru tapiserije iz Bayeuxa zasebno gostil nemško-ameriškega milijarderja Petra Thiela. Ogled je organizirala Charlotte Apleyard, razvojna direktorica muzeja, direktor George Osborne je bil z obiskom seznanjen, vendar se ga ni udeležil. A škandal ni izbruhnil, ker gre za tisoč let star, izjemno občutljiv predmet, ampak za vprašanje, kdo je privilegiranec, ki je imel možnost ogleda več tednov pred uradnim odprtjem razstave 10. septembra, medtem ko je bilo v spletni čakalnici v vrsti skoraj 80.000 obiskovalcev. Javnost je zgrožena, ker gre za še en primer ogromne razlike med običajnimi ljudmi in nekom z izjemnim političnim in gospodarskim vplivom. Thiel ni donator muzeja, prav tako muzej ni prejel nobenih sredstev prek njega ali ...