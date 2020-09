Prizemljena premierka Jacinda

Jacinda Ardern je pri sodržavljanih tako priljubljena, da lahko na volitvah zmaga celo z večino glasov. FOTO: Reuters

Za prvo postajo je izbrala kar rojstni kraj Morrinsville, majhno podeželsko mestece v predelu Waikato, pri tem pa jo je vodila praktičnost. Svoje starše je namreč zadolžila za varstvo dveletne hčerke Neve Te Aroha, na spletu pa je objavila fotografijo iz hiše staršev, kjer sta s hčerko tudi prespali, in pripisala: »Pri mojih v Morrinsvillu se pripravljam na jutrišnji nov dan kampanje … In da, v kotu slike je kasetnik.«Novozelandska predvolilna kampanja zaradi epidemije koronavirusa poteka drugače kot običajno. Kandidati upoštevajo fizično distanco in nosijo maske.Volitve so zaradi izbruha virusa v Aucklandu že preložili za en mesec, v ospredju predvolilne kampanje pa so teme, povezane s covidom-19: javno zdravje, nadzorovanje državnih meja in gospodarsko okrevanje države, medtem ko bo drugim perečim vprašanjem, kot so stanovanjska problematika, okolje in revščina otrok, namenjene manj pozornosti kot običajno. Na volilnih lističih bosta tudi dve referendumski vprašanji, o legalizaciji marihuane in o medicinski evtanaziji.Ardernova je v videu, objavljenem na instagramu, povedala: »Izbrala sem bazo v Morrinsvillu, kjer sem odrasla, da sem lahko z mamo in očetom. Clarku in meni bosta v prihodnjih dneh pomagala z Neve – takšna je realnost življenja na cesti.«Med kraji, ki jih bo premierka obiskala v tem delu države, je tudi prizorišče lanskega uničujočega izbruha vulkana.Analitiki laburistični stranki premierke Jacinde Ardern napovedujejo gladko volilno zmago, morda pa celo večino v parlamentu, kar bi pomenilo, da ji ne bi bilo treba izgubljati časa s koalicijskimi usklajevanji.Premierka je izredno priljubljena prav zaradi zelo življenjskega pristopa do politike. Na začetku novozelandske samoizolacije je tako sodržavljanom na vprašanja odgovarjala kar v trenirki, potem ko je hčerko spravila v posteljo.