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    Prižgimo srečno zvezdo živalim v stiski

    Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
    FOTO: Mr. Pet
    Galerija
    FOTO: Mr. Pet
    Promo Delo
    17. 9. 2026 | 14:08
    4:25
    A+A-

    Zanje so vsakdanja skrb, kakovostna hrana in ustrezna oskrba še posebej pomembne. Prav zato Mr.Pet tudi letos pripravlja veliko zbiralno akcijo z naslovom Pod srečno zvezdo, s katero želi pomagati zapuščenim in pomoči potrebnim živalim ter organizacijam, ki skrbijo zanje.

    Akcija bo potekala od 11. septembra do 4. oktobra 2026 v vseh 33 poslovalnicah Mr.Pet po Sloveniji in v njihovi spletni trgovini. Tudi letos bo Mr.Pet količino zbrane donacije podvojil, s čimer bo vsak prispevek dobil še večjo težo.

    Ko se srečne zvezde prižgejo skupaj

    FOTO: Mr. Pet
    FOTO: Mr. Pet
    Živali, ki ostanejo brez doma, pogosto potrebujejo pomoč na več področjih. Poleg varnega zavetja jim je treba zagotoviti kakovostno hrano, nego, zaščito pred zajedavci in veterinarsko oskrbo. Pri tem imajo pomembno vlogo lokalna društva in zavetišča, ki vsak dan skrbijo za živali v stiski.

    Zbiralna akcija Pod srečno zvezdo je zato priložnost, da jim pri tem pomagamo tudi vsi mi. Vsakdo lahko prispeva po svojih močeh – z vrečko hrane, priboljški ali drugimi potrebščinami, ki jih živali potrebujejo.

    Posebnost akcije ostaja enaka kot lani. Mr.Pet bo namreč količino zbrane donacije podvojil, kar pomeni, da bo pomoč, ki jo zberejo skupaj z obiskovalci trgovin in spletne trgovine, še večja. Vsaka donacija bo tako prispevala k temu, da bo več živali deležnih kakovostne oskrbe in boljših razmer za življenje.

    Lanska akcija je pokazala, koliko lahko dosežemo, ko stopimo skupaj. Zbrali so namreč izjemnih 29 ton hrane in opreme, letošnji cilj pa je pomagati še več živalim. Prav zato v Mr.Pet vabijo vse ljubitelje živali, da se tudi letos pridružijo akciji in s svojim prispevkom pomagajo prižgati čim več srečnih zvezd.

    Kako lahko pomagate?

    FOTO: Mr. Pet
    FOTO: Mr. Pet
    V času akcije boste v vsaki od poslovalnic Mr.Pet našli posebne košare za donacije, v katere boste lahko odložili izdelek oz. izdelke, ki jih želite podariti živalim v stiski. Štejejo pa tudi nakupi po spletu: v spletni trgovini Mr.Pet namreč lahko izberete enega od donacijskih paketov in tako prispevate k polnejšim skledam živali v zavetiščih in društvih. Spletna naročila, ki bodo vsebovala vsaj en donacijski paket, bo Mr.Pet v času trajanja akcije nagradil tudi z brezplačno dostavo.

    Več informacij o akciji in možnostih doniranja je na voljo na spletni strani Mr.Pet .

     

    Pomoč, ki pomeni več kot le donacijo

    FOTO: Mr. Pet
    FOTO: Mr. Pet
    Za društva in zavetišča je vsaka donacija pomembna. Omogoča jim, da lažje zagotavljajo vsakodnevno oskrbo živali, ki so odvisne od njihove pomoči. Hkrati pa takšne akcije opozarjajo tudi na pomen odgovornega skrbništva in na to, da si vsaka žival zasluži varen in ljubeč dom.

    Svetovni dan živali je zato lepa priložnost, da se vprašamo, kako lahko sami prispevamo k boljšemu življenju živali. Ni treba, da je naša gesta velika. Pomembno je, da je iskrena in da pomaga tam, kjer je potrebna.


     

    Akcija Pod srečno zvezdo je zato čudovita priložnost, da skupaj naredimo nekaj dobrega za živali, ki svoje srečne zvezde še niso našle. Z vsako donacijo, vsako vrečko hrane in vsako dobro mislijo jim lahko pomagamo do lepšega vsakdana.

    Pridružite se akciji Pod srečno zvezdo in pomagajte prižgati iskrico upanja in veselja za vse živali, ki se morda niso rodile pod srečno zvezdo.

    FOTO: Mr. Pet
    FOTO: Mr. Pet

    Se vidimo v poslovalnicah Mr.Pet po vsej Sloveniji!

     

     

     

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