Priznani novinar BBC o dnevu, ki je spremenil medijski svet

Britanski novinar, kolumnist, publicist in okoljski aktivist George Monbiot je 40. obletnico svoje novinarske dejavnosti praznoval delovno, s kolumno, objavljeno v Guardianu. Sile, usmerjene zoper moj poklic, niso bile nikoli močnejše, ugotavlja že v podnaslovu. Leta 1963 rojeni avtor, ki je študiral zoologijo, ugotavlja, da je v letih, ko je končal študij in potrkal na vrata hiše BBC, vodstvo te institucije razumelo, da je poslanstvo novinarstva tudi občasna kritika oblasti. »BBC, ki sem se mu pridružil pred skoraj natanko 40 leti, je danes neprepoznaven.«

Službo na radiu je dobil tako, da je na oddelku za naravoslovje razlagal, da imajo težave s poročanjem. Preiskovalnega novinarstva, ki bi se ukvarjalo z okoljem, ni, je pojasnjeval kadrovikom na BBC. Zagotovil je, da lahko to vrzel zapolni. »Tako jeb.no vztrajen si, da si dobil službo,« mu je sporočil vodja oddelka, ko se je ravno odpravljal na zadnji izpit na fakulteti. Ko ga je sprejel višji šef, ga je nagovoril z besedami: »Ujemi te barabe!«

Monbiot – njegovi knjigi Vroče: kako ustaviti pregrevanje planeta in Naprej k naravi: v iskanju očaranosti na mejah ponovne naturalizacije sta bili leta 2010 oziroma 2014 prevedeni v slovenščino – priznava, da se je novinarstva lotil s precej naivnosti. »Naivno sem verjel, da je problem človeštva pomanjkanje informacij. Osvetli problem in spremembe bodo sledile. Začenjam razumeti, da je pero morda močnejše od meča, vendar je denarnica močnejša od peresa.«

S prestopom v tisk mislil, da bo konservativno bralstvo nekako spreobrnil

Vendarle se je v štirih desetletjih radikalno spremenilo tudi politično okolje, ugotavlja. Če so bila javna občila sredinske usmeritve na začetku njegove novinarske poti predmet občasnih sovražnosti, je zdaj sovraštvo organizirana strategija. Monbiot navaja celo datum, kdaj je v britanski medijski krajini nastal obrat. »29. januarja 1987 se je zgodila katastrofa,« je zapisal v jubilejni kolumni.

Vlada Margaret Thatcher je bila slabe volje, ker je BBC razkril, da oblast odločitve sprejema v nepreglednih, tajnih postopkih. »Upravni odbor BBC je prisilil [generalnega direktorja BBC] ​Alasdairja Milna k odstopu,« poroča Monbiot. »Naslednji dan, ko je moj šef prišel v pisarno, mi je rekel: 'To je to. Konec je s preiskovalnim novinarstvom.'« Ko je Monbiot neposrednega šefa vprašal, kako je mogoče imeti novinarstvo, če ni raziskovalno, mu je skrušeni nadrejeni odgovoril: »Tega ne govori meni. To je prišlo od zgoraj.«

Ko je zapustil BBC, je prestopil v tisk. Nekaj časa je verjel, da lahko sproži večje družbene spremembe, če bo pisal za desničarske časopise in bo konservativno bralstvo nekako spreobrnil. Potem pa je ugotovil, da uredniki konservativnih občil spreobračajo njegove politične poante.