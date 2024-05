Prodaja ikonične britanske ustanove

Lastnik družbe Royal Mail je sprejel 3,57 milijarde funtov (4,2 milijarde evrov) vredno prevzemno ponudbo češkega milijarderja Daniela Křetínskýja, s čimer je odprl pot prodaji ene najstarejših in najbolj ikoničnih britanskih ustanov tujemu lastniku. Poslovni imperij 48-letnega Čeha sestavljajo evropska energetska podjetja, trgovina na drobno in nogometni klubi, med drugim ima v lasti 27 odstotkov nogometnega kluba West Ham United. Po Bloombergovem indeksu milijarderjev je njegovo premoženje vredno 7,1 milijarde evrov.

Podjetje International Distribution Services, ki ima v lasti Kraljevo pošto, je v sredo sporočilo, da je sprejelo prevzemno ponudbo skupine EP Group Křetínskýja v višini 3,70 funta (4,36 evra) na delnico.

Posel se je zgodil po nekaj turbulentnih letih za družbo Royal Mail, ki so jo privatizirali leta 2013. Utrpela je močan upad povpraševanja po svojih storitvah in posluje z izgubo. Samo v zadnjem letu je do letošnjega marca zabeležila izgubo v višini 348 milijonov funtov (409,6 milijona evrov), a poslovni rezultat je bil vendarle nekoliko boljši kot leto prej, ko je izgubila 419 milijonov funtov (493 milijonov evrov).

Prevzemna ponudba češkega milijarderja Křetínskýja prihaja v politično občutljivem trenutku, ko se Združeno kraljestvo pripravlja na splošne volitve, ki bodo 4. julija. Predlagani prevzem bo predmet nacionalnega varnostnega pregleda, po možnosti s strani nove vlade. Javnomnenjske raziskave kažejo, da bo Laburistična stranka zmagala na svojih prvih volitvah po letu 2005 in zamenjala sedanjo konservativno administracijo.

Johnatan Reynolds, laburistični državni sekretar v senci za gospodarstvo in trgovino, je v začetku tega meseca v pismu Křetínskýju od njegove poslovne skupine EP zahteval »trdna zagotovila«, da bo sedež Kraljeve pošte ostal v Združenem kraljestvu, in da bo tesno sodelovala s sindikatom delavcev. »Kraljeva pošta je najbolj britanska, kar je lahko in laburisti bodo sprejeli potrebne ukrepe za zaščito njene nesporne identitete in mesta v javnem življenju,« je zapisal v pismu, ki ga je objavil tudi na omrežju x.