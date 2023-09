Profesorica Ochrowt vse pove brez dlake na jeziku

Dvainosemdesetletna igralka Miriam Margolyes je angleški nacionalni zaklad in po mnenju mnogih najbolj smešna in zabavna ženska na Otoku. Nedavno so izšli njeni spomini Oh Miriam!, ki so bolj manifest, kako živeti polno in srečno življenje.

Zakaj jih je napisala? »Imela sem zelo dober razlog,« je povedala za Guardian, »ponudili so mi znesek, ki ga nisem mogla zavrniti. Samo predujem je znašal 250.000 funtov. Zdelo se mi je, da bom denar potrebovala za nego na stara leta, in sem ponudbo sprejela.« Vedno vse pove naravnost in brez dlake na jeziku.

V Harryju Potterju je igrala profesorico Ochrowt, bila je nominirana za oskarja za stransko vlogo v filmu Čas nedolžnosti Martina Scorseseja. »Res je, da me bolj poznajo po začinjenih in pokvarjenih zgodbicah, ki jih razlagam v pogovornih oddajah, kot po dramskih vlogah,« priznava.

Njeni nastopi v šovu Grahama Northona, v katerem je na primer pripovedovala, kako je zadovoljevala ameriškega vojaka, so že legendarni. Stara je bila 27 let, ko je povedala mami, da ima punco, in za vedno ji je žal, saj je mamo to zelo prizadelo in je kmalu zatem umrla. Že 54 let je v odnosu s profesorico zgodovine Heather Sutherland, ki živi v Amsterdamu.

Novi spomini so polni opravljivih zgodbic. FOTO: Wikipedija

Takoj ko je diplomirala na univerzi Cambridge, se je začela ukvarjati z igralstvom, oboževala je komedijo. Kar je bilo v tistem času zelo zapleteno, kajti humor je bil moška stvar. Sodelovala je s skupino Monty Python, a je imela slabo izkušnjo. »Graham Chapman in John Cleese sta bila res pasja. Za zmeraj sta me prizadela, čeprav sem bila od nekdaj vsiljiva, majhna in debela Judinja in sem bila nesramnosti navajena.«

V svojih spominih veliko opravlja, še posebej moške. »Moški so ene riti, a mlajše generacije so nekaj čisto drugega.« Nekoč je pri snemanju dokumentarca sodelovala z očetom Borisa Johnsona. »Oba sta velika kretena, ampak njegov oče Stanley je še posebej velik prasec.«

Nič lepega ne more povedati o Micku Jaggerju. Spoznala ga je, ko je igrala v predstavi z njegovo tedanjo punco Sophie Dahl. »Tako nesramen je bil do nje, čeprav je bil veliko starejši. Pravi važič, poln samega sebe.«

Arnold Schwarzenegger ji prav tako ni bil všeč, ko sta skupaj igrala v filmu. »Ves čas je prdel, da bi zasmradil zrak, in vse ženske v ekipi je otipaval. »Mene seveda ne, ker nisem bila njegov tip. Predvsem pa je velik dolgočasnež.«