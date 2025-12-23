Prometna nesreča usodna za ustvarjalca igre Call of Duty

V prometni nesreči na cesti blizu Los Angelesa je v nedeljo umrl razvijalec videoiger Vince Zampella, ki se je kot soustvarjalec podpisal pod legendarno igričarsko franšizo Call of Duty, sodeloval pa je tudi pri razvoju videoiger, kot so Medal of Honor, Titanfall in Apex Legends, poroča britanski BBC.

Ferrari, v katerem je bila poleg 55-letnega Zampelle še ena oseba, je po podatkih kalifornijske cestne patrulje iz neznanega razloga zavil s cestišča, po trčenju v betonsko pregrado pa ga je zajel ogenj. Kdo je bila druga oseba v vozilu in kdo je vozil ferrarija, za zdaj ni jasno, poroča BBC.

Zampella je igro Call of Duty ustvaril leta 2003 s svojima dolgoletnima sodelavcema Jasonom Westom in Grantom Collierjem. Po svetu je bilo prodanih že več kot 500 milijonov kopij omenjene igre, zaradi česar je Microsoftov razvijalec računalniških iger Activision, ki izdaja Call of Duty, eno najbolj dobičkonosnih igričarskih podjetij.

Novinar Geoff Keighley, ki je napisal knjigo o nastanku videoigre Titanfall, je Zampello v objavi na omrežju X označil za »vizionarskega direktorja« in »dragega prijatelja«.

»Čeprav je ustvaril nekatere od najbolj vplivnih iger našega časa«, je Keighley vedno čutil, da Zampello še čaka stvaritev njegove najboljše igre. Ob tem je izrazil obžalovanje, da te igre »nikoli ne bodo mogli igrati«, navaja BBC.