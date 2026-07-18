Protesti zaradi superjahte ameriškega milijarderja in veleposlanika

Ameriškega veleposlanika v Italiji in milijarderja Tilmana Fertitta so ob prihodu njegove 117-metrske superjahte Boardwalk v Benetke pričakali glasni protesti. Okoli 300 protestnikov je včeraj vzklikalo »Fertitta, odidi!«, »Ni prostora za milijarderje« in »Benetke niso Amerika«, s čimer so izrazili nasprotovanje njegovi plovbi ob italijanski obali, ki jo predstavlja kot projekt »obalne diplomacije.«

Prihod jahte je spremljala obsežna varnostna operacija, poroča Reuters. Okoli plovila so patruljirali policijski čolni, dostop do obale pa je varovala interventna policija, ki je protestnikom preprečila približevanje jahti. Po poročanju italijanskih medijev so množice vzklikale tudi: »Sramota!«

Fertitta je prejšnji mesec začel turnejo po italijanskih obalnih mestih, s katero želi ob 250. obletnici ameriške neodvisnosti krepiti vezi med ZDA in Italijo. Njegova približno 450 milijonov dolarjev vredna jahta bo obiskala 13 mest, med njimi Palermo, Benetke, Genovo in Trst. Na krovu, ki med drugim vključuje bazen, mini golf in helikopterski pristajališči, gosti politike, gospodarstvenike in vojaške predstavnike.

FOTO: Reuters

Ameriško veleposlaništvo poudarja, da Fertitta potovanje financira iz lastnega žepa. Po ocenah je vreden okoli 11 milijard dolarjev, bogastvo pa je ustvaril z restavracijami, hoteli in igralnicami. Upravljal z več kot 600 nepremičninami. Je tudi lastnik košarkarskega kluba Houston Rockets. Dolga leta podpira republikansko stranko in je bil donator predsedniških kampanj Donalda Trumpa. Njegovi stari starši so se v ZDA preselili iz sicilijanskega mesta Cefalù.

Turneja je v Italiji naletela na ostre kritike. Poslanka Zveze zelenih in levice Luana Zanella jo je označila za »diplomatske počitnice« na razkošni jahti, njen kolega Angelo Bonelli pa za »čisto norost«. Organizatorka protestov Stella Faye je dejala, da gre za »zelo nenavaden način diplomacije«in da je arogantno misliti, da lahko veleposlanik v mestu, ki se bori proti množičnemu turizmu, počne, kar želi. Po njenih besedah je to »še ena klofuta Benetkam in njihovim prebivalcem, ki se zaradi naraščajočih življenjskih stroškov vse težje preživljajo.«

FOTO: Reuters

Veliko nezadovoljstva je povzročila tudi draga varnostna operacija. Fertitto med potovanjem spremljajo plovila in helikopterji italijanske obalne straže, finančne policije in pristaniških oblasti. Namestnik italijanskega ministra za gospodarstvo Valentino Valentini ni razkril stroškov operacije, je pa pojasnil, da je bil veleposlanik ocenjen kot oseba z visokim varnostnim tveganjem, zato mu pripada najvišja stopnja zaščite.

Organizatorji protesta, med njimi socialni center Morion, so poudarili, da Fertitto vidijo kot predstavnika Trumpove politike, za katero menijo, da spodbuja konflikte, podpira izraelsko vojaško operacijo v Gazi ter prispeva k svetovni gospodarski nestabilnosti in rasti cen.

FOTO: Reuters

Italijansko opozicijsko zavezništvo Zeleni in levica (AVS) je vlado obtožilo, da je več sto policistov preusmerila z nalog zagotavljanja javne varnosti, da bi med Fertittovo turnejo opravljali vlogo njegovih »telesnih stražarjev«. Hkrati je pozvalo svoje podpornike k protestom proti ameriški politiki.

Reuters ob tem navaja, da je vrsta javnih sporov med Donaldom Trumpom in italijansko premierko Giorgio Meloni, zlasti po tem, ko je odločno zanikala njegovo trditev, da ga je na vrhu skupine G7 prosila za skupno fotografijo, ohladila sicer tesne odnose med državnikoma. Fertitta je govorice o razkolu zavrnil in dejal, da imata Trump in Melonijeva še vedno zelo dober osebni odnos.