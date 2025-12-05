Na tradicionalnem prižigu božičnih luči na prostoru Ellipse, zelenici južno od Bele hiše, sta predsednik ZDA Donald Trump in prva dama Melania Trump v četrtek zvečer odprla praznično sezono v Washingtonu. Trump je ob nagovoru zbrane množice z nasmehom dejal: »Prva dama bo imela čast,« nato pa odšteval od pet proti nič. Melania je stopila naprej in pritisnila na gumb, ki je visoko božično drevo za njima v hipu odel v tisoče zlatih luči. »Čudovito je,« je pripomnil predsednik, ko se je drevo zasvetilo v prazničnem sijaju.

Dogodek, ki je v ZDA tradicija že več kot stoletje, je tudi letos združil glasbeni program in politične nagovore. Na odru so nastopili člani legendarne skupine The Beach Boys, krščanski glasbenik Matthew West ter priljubljeni country izvajalci Gabby Barrett, Jon Pardi, Alana Springsteen, Brett Young in Warren Zeiders, ki so poskrbeli za prepoznavno ameriško zvočno kuliso decembrskega večera.

»Čudovito je,« je pripomnil predsednik, ko se je drevo zasvetilo v prazničnem sijaju. FOTO: Reuters

V svojem kratkem nagovoru je Trump izpostavil mirovni sporazum, ki sta ga nekaj ur prej podpisali Ruanda in Demokratična republika Kongo, dokument pa je po njegovih besedah pomemben tudi za ameriško diplomacijo. Ponovil je tudi večkrat ovržene trditve, da so bile predsedniške volitve leta 2020 »prirejene«, in pri tem zatrdil, da je vesel, da njegova mandata nista bila zaporedna.

To mu po njegovem omogoča, da bo prihodnje leto kot predsednik v Beli hiši spremljal kar dve veliki globalni športni prireditvi – svetovno prvenstvo v nogometu in poletne olimpijske igre, ki ju bodo gostile ZDA.

Posebej se je zahvalil vsem, ki v prazničnem času skrbijo za najranljivejše, ter policistom, pripadnikom organov pregona, prvim posredovalcem in agentom ameriških imigracijskih in obmejnih služb, »ki vsak dan tvegajo svoja življenja«.

FOTO: AFP

Dotaknil se je tudi nedavnega napada na pripadnika nacionalne garde v bližini Bele hiše. Dan pred zahvalnim dnevom sta bila ustreljena dva pripadnika, eden od njiju je danes v bolnišnici, drugi je napadu podlegel. Trump je razkril, da je govoril z družino hudo ranjenega narednika Andrewa Wolfa, ki okreva.

Po dogodku se je vrnil v Belo hišo in na družbenih omrežjih objavil fotografijo Wolfove družine, ki ga je obiskala v Ovalni pisarni. Zraven je zapisal, da je Wolfe »v procesu okrevanja« in da se zanj zbirajo molitve. Družino je označil za »izjemne ameriške patriote«.