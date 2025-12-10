  • Delo mediji d.o.o.
    Svet so ljudje

    Prva dama Francije žaljivo nad aktivistke

    Aktivistke so protestirale proti igralcu Abittanu zaradi obtožb o posilstvu, čeprav je bil postopek leta 2024 končan zaradi pomanjkanja dokazov.
    Brigitte Macron, wife of French President Emmanuel Macron waits to receive Croatia's Prime Minister Andrej Plenkovic and his wife Ana Maslac Plenkovic for a state dinner at the Elysee Palace, in Paris, France, December 8, 2025. REUTERS/Gonzalo Fuentes Foto Gonzalo Fuentes Reuters
    Galerija
    Brigitte Macron, wife of French President Emmanuel Macron waits to receive Croatia's Prime Minister Andrej Plenkovic and his wife Ana Maslac Plenkovic for a state dinner at the Elysee Palace, in Paris, France, December 8, 2025. REUTERS/Gonzalo Fuentes Foto Gonzalo Fuentes Reuters
    R. I.
    10. 12. 2025 | 14:17
    2:21
    A+A-

    Prva dama Francije Brigitte Macron se sooča s številnimi kritikami zaradi seksističnega izraza, ki ga je uporabila v pogovoru z igralcem Aryjem Abittanom, potem ko so feministične aktivistke motile njegov nastop v Parizu.

    Vse se je začelo v nedeljo, ko je kamera ujela pogovor med Macronovo in Abittanom za odrom gledališča Folies Bergère. Igralec je potožil, da je zaskrbljen zaradi feministk, ki so z izjavami »Abittan, posiljevalec!« prekinile njegov nastop, Brigitte Macron pa je dejala, da so te ženske »sales connes« oziroma »neumne cipe«.

    Macronova je kasneje pojasnila, da je njen namen bil pomiriti Abittana, ki je bil očitno prestrašen zaradi prejšnjih motenj med predstavo, poroča Guardian. V uradnem sporočilu njenega urada so zapisali: »Kot je razvidno iz posnetka, je bil edini namen gospe Macron pomiriti umetnika, ki je v svoji garderobi pred nastopom povedal, da je prestrašen, saj je njegov nastop prejšnji večer motila skupina protestnic. Nikakor ni napadala nikogar. Vendar pa se ne strinja z radikalnimi metodami, ki so bile uporabljene za preprečitev nastopa umetnika na odru, kot se je zgodilo v soboto zvečer.«

    image_alt
    Francija po Macronovem obisku Kitajske bogatejša za dve pandi

    Poleg tega so iz njenega urada še pojasnili, da prva dama Francije ni nameravala napadati aktivistk, se pa je distancirala od njihovih načinov ukrepanja. Zavrnili so tudi kritike, ki so menili, da je izjava presegla meje sprejemljivega.

    Aktivistke, članice feminističnega gibanja Nous Toutes, so protestirale proti Abittanu zaradi obtožb o posilstvu, čeprav je bil postopek v zvezi z obtožbo leta 2024 končan zaradi pomanjkanja dokazov. Aktivistke so protestirale tudi proti temu, da prizorišča, kot je Folies Bergère, omogočajo nastope moškim, ki so obtoženi spolnih zločinov.

    Brigitte MacronFrancijafeminizemAry Abittan

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

