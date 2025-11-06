  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Prva dama New Yorka

    Kdo je v resnici vizualna umetnica sirskega rodu, ki bo ob najmlajšem županu New Yorka njegova najmlajša prva dama, pripadnica generacije Z?
    Z Zohranom Mamdanijem sta se spoznala na aplikaciji za zmenke hinge, poročila pa sta se v začetku letošnjega leta. FOTO: Jeenah Moon/Reuters
    Galerija
    Z Zohranom Mamdanijem sta se spoznala na aplikaciji za zmenke hinge, poročila pa sta se v začetku letošnjega leta. FOTO: Jeenah Moon/Reuters
    Nina Gostiša
    6. 11. 2025 | 18:32
    6. 11. 2025 | 18:32
    3:22
    A+A-

    Zgodovinski izid, ki so ga mnogi pričakovali, niso pa si ga upali z gotovostjo napovedati, je z zmago 34-letnega demokratičnega socialista Zohrana Mamdanija navdušil ne le njegove privržence v New Yorku, kjer si je kot najmlajši župan doslej zagotovil mandat, ampak tudi na tisoče kilometrov stran.

    Ob zmagi je na oder v njegovem štabu v Brooklynu stopila tudi njegova žena, 27-letna Rama Duwaji, ki je v celi vrsti njegovih promocijskih videov – kako volivce nagovarja špansko in arabsko, rapa, se zabava skupaj z množico v nočnem klubu in podobno – ni bilo videti, močno pa naj bi nanj vplivala iz ozadja. Na prvi pogled je diskretna, umirjena, zadržana, pravo nasprotje vedno nasmejanega in energičnega Mamdanija. A kdo je v resnici vizualna umetnica sirskega rodu, ki bo ob najmlajšem županu New Yorka njegova najmlajša prva dama, pripadnica generacije Z, s katero sta se spoznala na aplikaciji za zmenke?

    image_alt
    Mamdani in Newsom kot alternativa Trumpu

    »Rama Duwaji je sirska ilustratorka in animatorka iz Brooklyna,« piše na njeni spletni strani. Rodila se je leta 1997 v Teksasu razvijalcu programske opreme in zdravnici iz Damaska. Otroštvo je preživela med zalivskimi arabskimi državami, šolala se je v ZDA. Njena družina živi v Dubaju, sama pa od leta 2021 v New Yorku. Kot še izvemo na njeni spletni strani, pri delu raziskuje teme sestrstva in skupnostnih izkušenj; kadar ne ustvarja digitalno, pa se posveča keramiki. Med drugim je sodelovala z revijo New Yorker, Washington Postom, BBC, Applom, Spotifyjem, Viceom in Tate Modern.

    Možu je blizu tudi ideološko, kar je med drugim razvidno iz njenih umetniških del. FOTO: Angelina Katsanis/AFP
    Možu je blizu tudi ideološko, kar je med drugim razvidno iz njenih umetniških del. FOTO: Angelina Katsanis/AFP

    »Rama ni le moja žena, je izjemna umetnica, ki si zasluži biti znana zaradi nje same,« je maja na spletu zapisal Mamdani, ki se je z njo poročil v začetku letošnjega leta. »O moj bog, resnična je,« se je na zapis odzvala ona. Neki prijatelj jo je za New York Times v povezavi z morebitnim vplivom na Mamdanijevo kampanjo, za katero je prispevala vizualno podobo, opisal kot »našo sodobno princeso Diano«, drugi so medijem zaupali, da ji pozornost hkrati godi in jo obremenjuje.

    Ideološko je blizu možu; kritična je do Trumpa, do njegove migrantske politike, do ameriškega imperializma in genocida v Gazi ... To je razvidno tudi iz njenih del, kajti prepričana je, da mora vsak spregovoriti proti krivicam, umetnost pa ima moč, da to besedo širi. »Ne mislim, da mora vsak delovati politično, vendar je umetnost po svoji naravi politična v tem, kako je ustvarjena, financirana in deljena. Tudi ustvarjanje umetnosti kot zatočišče pred grozotami, ki jih spremljamo, je zame politično. Je odziv na svet okoli nas,« je dejala v nekem intervjuju.

    Sorodni članki

    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Navdušeni klici »Zohran, Zohran!« izražajo veliko upanje privržencev

    Prvi muslimanski demokratični socialist v newyorški mestni hiši je na noge spravil tako privržence kot nasprotnike.
    Barbara Kramžar 5. 11. 2025 | 20:39
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ameriške volitve

    Novi newyorški župan je demokratični socialist šiitske vere

    Zohran Mamdani je za mnoge prihodnost ameriške demokratske stranke. Demokrati so zmagali tudi v Virginiji in New Jerseyju.
    Barbara Kramžar 5. 11. 2025 | 04:22
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Županske volitve

    Trump grozi New Yorku, če zmaga Mamdani

    Ameriški predsednik se neposredno vmešava v boj za mestno hišo v New Yorku, svojem ljubljenem domu.
    4. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    New York

    Muslimanski socialist na poti v Gracie Mansion

    Bo največje ameriško mesto dobilo župana, kot ga še ni bilo?
    3. 11. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Oškodovanje upnikov

    Sodba padla malo pred zastaranjem

    Urško Jurkovič so obsodili na 18-mesečno pogojno kazen.
    Aleksander Brudar 5. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš o napetostih na Dolenjskem: »Slovenija je na tem, da poči«

    Žerdin in Markeš sta v ospredje postavila volitve v New Yorku, pobudo Inštituta 8. marec, situacijo na Dolenjskem in sodno odločitev glede vdora v prostore RTV.
    5. 11. 2025 | 16:16
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Boj proti korupciji

    Ivan Gale po več letih od razkritja spregovoril: Pusti, saj ne boš nič spremenil

    Najbolj znana slovenska žvižgača razkrivata svoje izkušnje s sistemom in življenju po razkritjih.
    Beti Burger 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o psihoterapiji

    Najagresivnejše lobiranje tega mandata

    Koalicija bo predvidoma tudi po vetu državnega sveta razdeljena. Usoda zakona v rokah NSi.
    Barbara Eržen 6. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Dan samskih: pristni Windows 11 in MS Office 2021 že od 11 EUR

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

    Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Zvezde vas čakajo: Glasujte za svoja favorita

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Svet so ljudjeNew YorkRama DuwajiZohran Mamdani

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Prva dama New Yorka

    Kdo je v resnici vizualna umetnica sirskega rodu, ki bo ob najmlajšem županu New Yorka njegova najmlajša prva dama, pripadnica generacije Z?
    Nina Gostiša 6. 11. 2025 | 18:32
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Konferenčna liga

    Novi spektakel v mestu ob Savinji

    Ob 18.45 začetek tekme med Celjem in Legio iz Varšave. Albert Riera stavi na napadalno postavitev. Na igrišču četverica slovenskih reprezentantov.
    6. 11. 2025 | 18:22
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Renault

    Twingo dokončan, Revozu še mali nissan in dacia

    Tretji retro električni model je najmanjši, prihodnje leto sledita še dva tehnična sorodnika.
    Gašper Boncelj 6. 11. 2025 | 17:49
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Slaščičar zanika, da je podkupil župana

    Gzim Kahrimani naj bi se hotel nezakonito znebiti konkurence.
    6. 11. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Knjiga spominov

    Juan Carlos, kralj brez prijateljev, denarja in domovine

    V izgnanstvu v Abu Dabiju nekdanji španski kralj Juan Carlos v spominih razkriva občudovanje do Franca, razočaranje nad sinom in občutek izdaje.
    6. 11. 2025 | 17:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Renault

    Twingo dokončan, Revozu še mali nissan in dacia

    Tretji retro električni model je najmanjši, prihodnje leto sledita še dva tehnična sorodnika.
    Gašper Boncelj 6. 11. 2025 | 17:49
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Slaščičar zanika, da je podkupil župana

    Gzim Kahrimani naj bi se hotel nezakonito znebiti konkurence.
    6. 11. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Knjiga spominov

    Juan Carlos, kralj brez prijateljev, denarja in domovine

    V izgnanstvu v Abu Dabiju nekdanji španski kralj Juan Carlos v spominih razkriva občudovanje do Franca, razočaranje nad sinom in občutek izdaje.
    6. 11. 2025 | 17:10
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Slovenski oblak, ki konkurira globalnim: hitro, varno in bližje

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Radenska obnavlja gozdove – tudi s pomočjo osnovnošolcev

    V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

    Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    Jan Peloza: Podjetništvo mora imeti značaj, voditelj nalogo služiti ekipi

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Nova raven kremastega užitka

    Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    JAVNI RAZPIS

    Nova sredstva za nevladne organizacije

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Zvezde vas čakajo: Glasujte za svoja favorita

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo