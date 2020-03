Prva naslednica Jean-Paula Gaultierja

Chitose Abe in Jean-Paul Gaultier Foto Instagram

Začela pri Comme des Garçons

Francoski modni oblikovalec Jean-Paul Gaultier, ki se je januarja poslovil od visoke mode, a zagotovil oboževalcem, da bo modna hiša Gaultier nadaljevala nov koncept. Poslej bo vsako sezono povabil drugega oblikovalca, ki bo v kolekciji haute couture interpretiral modno kodo hiše Gaultier. Ker je pri japonski modni znamki Sacai prepoznal veliko skupnega, je štafeto za prvo kolekcijo haute couture predal lastnici in kreativni direktorici, japonski oblikovalki Chitose Abe, ki je v svetu mode podobno slavna kot Gaultier. Njena oblačila pripovedujejo različno zgodbo s sprednje in zadnje strani. »Zelo mi je všeč tehnika v njeni zadnji kolekciji pa tudi kako so videti oblačila v butikih, njihova kakovostna izdelava, kakovost usnja,« ji je pel hvalo v britanskem Voguu.Chitose Abe se je predvsem v krojenju kalila pri japonski modni hiši Comme des Garçons, leta 1999 pa ustanovila Sacai. Desetletje pozneje se je z njo predstavila na pariškem modnem tednu, danes je njena oblačila, ki slovijo po tehnični dovršenosti in spajanju različnih delov, mogoče kupiti na več kot 90 prodajnih mestih po svetu. Lani je znamka Sacai sodelovala s proizvajalcem športne opreme Nike in znamko slušalk Beats by Dre, med oboževalci te znamke so tudi velika modna imena, denimo Karl Lagerfeld, Anna Wintour in Suzy Menkes.Da je Chitose Abe, ki je poročena z modnim oblikovalcem Junichijem Abejem, ustanoviteljem japonske znamke Kolor, izbral slavni Jean-Paul Gaultier, bo po zapisu v Voguu izjemen pospešek za njeno kariero. Izjavila je, da ji je v čast, da je prva dobila to priložnost. Kaj je ustvarila, bo pokazala julija.