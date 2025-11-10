Prva sodobna umetnica v stalni zbirki Louvra

Svoja dela je razstavljala v najprestižnejših svetovnih muzejih, njene slike so podirale rekorde na dražbah, zdaj pa nizozemsko-južnoafriška umetnica Marlene Dumas spet piše zgodovino. Pri 72 letih je ena najbolj priznanih sodobnih umetnic dočakala trenutek, ko je njena serija devetih portretov Povezave postala del stalne zbirke pariškega Louvra, najslavnejšega muzeja na svetu. Razstava, ki so jo otvorili v četrtek, je zgodovinska tudi zato, ker je Dumasova postala prva sodobna umetnica, katere dela so del slovite stalne zbirke.

Njeno delo Gospodična januar je bilo maja na dražbi prodano za 11,8 milijona evrov. FOTO: Kylie Cooper/Reuters

Portreti, na katerih so stoični, enigmatični obrazi v odtenkih od zemeljsko rjave, borovo zelene, svetlo oranžne do sprane modre, so od četrtka razstavljeni v pritličju Louvra, v krilu Denon, nastali pa so po naročilu direktorice muzeja Laurence des Cars, ki pri svoji viziji vodenja muzeja vztraja tudi potem, ko so 19. oktobra v Louvru izvedli enega najodmevnejših ropov v zgodovini umetnosti. 1. septembra 2021, ko so jo imenovali na položaj, si je zadala ambiciozen cilj: od temeljev preoblikovati častitljivo ustanovo. Pri tem direktorico podpira tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. Ta je januarja letos napovedal ambiciozni projekt, ki ga je imenoval Nova renesansa Louvra (Nouvelle Renaissance du Louvre), v okviru projekta pa naj bi najslavnejšo sliko v muzeju, Mono Lizo Leonarda da Vincija, do leta 2031 preselili v namensko opremljen prostor pod Cour Carrée.

Znana je predvsem po portretih. Na fotografiji je njeno delo Nuklearna družina iz leta 2013 FOTO: Peter Cox, Eindhoven © Marlene Dumas

O Marlene Dumas so veliko pisali že maja letos, ko je postala najdražja živeča umetnica na svetu. Njena slika Gospodična januar iz leta 1997, na kateri je nenavadna, napol gola ženska, je bila na dražbi pri Christie's prodana za 11,8 milijona evrov. Že leta 2008 je imela retrospektivno razstavo v newyorškem muzeju MoMA, na beneškem bienalu pa je Nizozemsko, kjer deluje, predstavljala leta 1995. Doslej je na beneškem bienalu razstavljala štirikrat, dvakrat pa so bila njena dela na ogled na Documenti v Kasslu. »Slikati pomeni podati se v boj brez zagotovila za uspeh; pomeni, da se spopadeš z elementi, z barvo in platnom, potiskaš telo do skrajnih meja ter se upreš svojim mislim in predsodkom,« je umetnica povedala za Le Monde.