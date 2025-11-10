  • Delo mediji d.o.o.
    Svet so ljudje

    Prva sodobna umetnica v stalni zbirki Louvra

    Serija devetih portretov nizozemsko-južnoafriške umetnice je postala del stalne zbirke najprestižnejšega muzeja na svetu.
    Južnoafriška umetnica Marlene Dumas živi in dela na Nizozemskem. FOTO: Jan Harm Bakhuys/Wikimedia Commons
    Južnoafriška umetnica Marlene Dumas živi in dela na Nizozemskem. FOTO: Jan Harm Bakhuys/Wikimedia Commons
    10. 11. 2025 | 10:11
    2:49
    Svoja dela je razstavljala v najprestižnejših svetovnih muzejih, njene slike so podirale rekorde na dražbah, zdaj pa nizozemsko-južnoafriška umetnica Marlene Dumas spet piše zgodovino. Pri 72 letih je ena najbolj priznanih sodobnih umetnic dočakala trenutek, ko je njena serija devetih portretov Povezave postala del stalne zbirke pariškega Louvra, najslavnejšega muzeja na svetu. Razstava, ki so jo otvorili v četrtek, je zgodovinska tudi zato, ker je Dumasova postala prva sodobna umetnica, katere dela so del slovite stalne zbirke.

    Njeno delo Gospodična januar je bilo maja na dražbi prodano za 11,8 milijona evrov. FOTO: Kylie Cooper/Reuters
    Njeno delo Gospodična januar je bilo maja na dražbi prodano za 11,8 milijona evrov. FOTO: Kylie Cooper/Reuters

    Portreti, na katerih so stoični, enigmatični obrazi v odtenkih od zemeljsko rjave, borovo zelene, svetlo oranžne do sprane modre, so od četrtka razstavljeni v pritličju Louvra, v krilu Denon, nastali pa so po naročilu direktorice muzeja Laurence des Cars, ki pri svoji viziji vodenja muzeja vztraja tudi potem, ko so 19. oktobra v Louvru izvedli enega najodmevnejših ropov v zgodovini umetnosti. 1. septembra 2021, ko so jo imenovali na položaj, si je zadala ambiciozen cilj: od temeljev preoblikovati častitljivo ustanovo. Pri tem direktorico podpira tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. Ta je januarja letos napovedal ambiciozni projekt, ki ga je imenoval Nova renesansa Louvra (Nouvelle Renaissance du Louvre), v okviru projekta pa naj bi najslavnejšo sliko v muzeju, Mono Lizo Leonarda da Vincija, do leta 2031 preselili v namensko opremljen prostor pod Cour Carrée.

    Znana je predvsem po portretih. Na fotografiji je njeno delo Nuklearna družina iz leta 2013 FOTO: Peter Cox, Eindhoven © Marlene Dumas
    Znana je predvsem po portretih. Na fotografiji je njeno delo Nuklearna družina iz leta 2013 FOTO: Peter Cox, Eindhoven © Marlene Dumas

    O Marlene Dumas so veliko pisali že maja letos, ko je postala najdražja živeča umetnica na svetu. Njena slika Gospodična januar iz leta 1997, na kateri je nenavadna, napol gola ženska, je bila na dražbi pri Christie's prodana za 11,8 milijona evrov. Že leta 2008 je imela retrospektivno razstavo v newyorškem muzeju MoMA, na beneškem bienalu pa je Nizozemsko, kjer deluje, predstavljala leta 1995. Doslej je na beneškem bienalu razstavljala štirikrat, dvakrat pa so bila njena dela na ogled na Documenti v Kasslu. »Slikati pomeni podati se v boj brez zagotovila za uspeh; pomeni, da se spopadeš z elementi, z barvo in platnom, potiskaš telo do skrajnih meja ter se upreš svojim mislim in predsodkom,« je umetnica povedala za Le Monde.

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Nedelo
    Georgia O'Keeffe

    Ena od najboljših umetnikov sploh

    »Moški me pogosto opisujejo kot najboljšo umet­nico. Vendar sem prepričana, da sem ena od najboljših umetnikov sploh,« je nekoč dejala Georgia O'Keeffe.
    Agata Rakovec Kurent 14. 11. 2021 | 09:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Nedelo
    Direktor Galerije Uffizi Eike Schmidt

    Otrokom ni mar za botticellije, kar je krasno

    Leta 2015 je kot prvi Neitalijan prevzel vodenje Galerije Uffizi, uvedel številne inovacije, firenški muzej pa je postal najbolj obiskan v Italiji.
    Agata Rakovec Kurent 29. 10. 2023 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Nova knjiga

    Slavoj Žižek: Čakajo nas mračni časi

    Slavoj Žižek se je v Cankarjevem domu lotil perečih tem – od zapletenih mednarodnih odnosov do romske problematike, evtanazije in prihajajočih volitev.
    Agata Rakovec Kurent 9. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javno mnenje

    Vlada že dve leti ni dobila tako visoke ocene

    Barometer: Napoved odločnega ukrepanja po tragediji v Novem mestu naletela na pozitiven odziv dela javnosti. Pet strank v istem odstotku.
    Barbara Hočevar 10. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Boj za Pokrovsk razkril luknje v »zidu« brezpilotnih letalnikov

    Dolgoročne posledice dolgotrajnega boja za opustelo mesto.
    Boris Čibej 9. 11. 2025 | 15:35
    Preberite več
    Tuji
    Razno
    Vojna

    Finska filozofija, ki bi lahko rešila Evropo

    Sisu ali vztrajnost v težkih časih je točno to, kar stara celina potrebuje.
    The Economist 8. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Novice  |  Slovenija
    Žabjek

    Tožilstvo: Pobudo za hišno preiskavo v Žabjaku je z zamudo podala policija

    Na tožilstvu poudarjajo, da je dežurna služba organizirana 24 ur na dan, vse dni v letu, zato se vse nujne pobude policije obravnavajo takoj.
    10. 11. 2025 | 11:02
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Svetovni trgi

    Kaj pa se ni zgodilo tistega dne?

    Sam gledam na UI kot na prelomno transformacijsko tehnologijo.
    10. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
