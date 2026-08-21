Prvi favorit za mesto Karoline Leavitt

Vse odkar je Karoline Leavitt napovedala, da bo konec avgusta zapustila položaj tiskovne predstavnice Bele hiše, je tamkajšnji kadrovski aparat pod drobnogledom javnosti. Za enega prvih favoritov velja dolgoletni strateg republikanske stranke Scott Jennings, je poročal CNN.

Pred nedavnim so ga namreč opazili v restavraciji skupaj z vodjo kabineta Susie Wiles, ki pa glede tega ni bila zgovorna. V Beli hiši so pojasnili le, da je eden prvih kandidatov in da si bodo vzeli čas za preučitev vseh možnosti. Že pred časom je tudi predsednik Donald Trump dejal, da razmišlja o tem, da bi se kar člani kabineta na novinarskih konferencah izmenjevali v vlogi predstavnikov za tisk.

Kljub temu so ameriški mediji poročali, da iščejo kandidata od zunaj, največkrat so omenjali prav Jenningsa. Tudi ta se je na vprašanje CNN, ali se poteguje za položaj, izmuznil odgovoru. »O tem nimam komentarja,« je dejal v oddaji NewsNight. Je pa izkoristil priložnost, da pokaže, da razume pomen tega položaja.

»Mislim, da si vsak predsednik zasluži nekoga, ki ga bo dobro in odločno branil ter znal javnosti pojasniti, kaj počne njegova administracija. (...) Tiskovni predstavnik je vez med oblastjo in javnostjo, ki zagotavlja transparentnost tako pred kamerami kot ozadju,« je dejal 48-letni Jennings, ki je bil kot politični strateg dejaven zlasti med administracijo Georgea W. Busha, redno ga omenjajo tudi kot svetovalca senatorja Mitcha McConnella. Poleg tega je ustanovni partner podjetja za odnose z javnostmi RunSwitch in redno sodeluje z več mediji, med drugimi s CNN in Los Angeles Timesom.

Iz igre za naslednico Karoline Leavitt se je sicer ta teden umaknila Alina Habba, nekdanja Trumpova odvetnica in politična svetovalka, ki je kratek čas kot vršilka dolžnosti opravljala tudi funkcijo zvezne tožilke za okrožje New Jersey.