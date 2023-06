Prvi Pozdrav zastavi v vlogi monarha

Danes bo britanski kralj Karel III. prvič praznoval svoj uradni rojstni dan kot monarh z znano parado v središču Londona Pozdrav zastavi (Trooping the Colour). Osebni rojstni dan ima 14. novembra, ko bo dopolnil 75 pomladi. Tudi med vladavino Karlove matere, kraljice Elizabete II., ki je bila rojena 21. aprila 1926, se je kraljičin rojstni dan praznovalo junija.

Slovesnosti v Londonu se je udeležila vsako leto od leta 1952, izjema je bilo le leto 1955, ko je bila stavka na železnici. Drugače je bilo tudi v zadnjih letih njenega življenja. Leta 2020 sta se s princem Filipom zaradi pandemije covida-19 že marca umaknila v Windsor ter sporočila, da parada ne bo potekala tradicionalno, tudi leto pozneje je rojstni dan praznovala tam in prvič brez soproga, lani pa je praznovanje potekalo v okviru njenega platinastega jubileja vladanja, ko se je množicam zadnjič pokazala na balkonu. A največ pozornosti je požel njen pravnuk, princ Louis, ki si je med preletom letal močno zatiskal ušesa in zraven še kričal.

FOTO: Henry Nicholls/ Reuters

Po londonskih ulicah od Buckinghamske palače po aveniji The Mall do promenade Horse Guards Parade pri Whitehallu bo danes, začenši ob 11. uri po slovenskem času, paradiralo več kot 1400 vojakov, 200 konj in 400 glasbenikov, sodelovali bodo tudi člani kraljeve družine, ki si bodo ob koncu na balkonu palače ogledali prelet Rdečih puščic. Sodeč po kronanju, gre tam poleg kralja in kraljice pričakovati še valižanskega princa in princeso ter njune tri otroke, vojvodo in vojvodinjo Edinburška z otrokoma, princeso Ano z možem ter vojvodo Kentskega in kentsko princeso ter vojvodo in vojvodinjo Gloucestrska, ki prav tako spadajo med aktivne člane kraljeve družine.

Prvič naj bi parado izvedli med vladavino kralja Karla II. (1660–1685), leta 1748 so tako prvič zaznamovali uradni rojstni dan suverena, vsakoletni dogodek pa je postala, ko je leta 1760 kralj postal Jurij III. Po zapisu BBC je vojaška parada dobila ime po zastavah, ki so predstavljale različne polke v britanski vojski in po katerih so vojaki na bojišču lahko prepoznali svojo enoto. Pomembno je bilo, da so vojaki dobro vedeli, katere barve oziroma zastava pripada kateremu polku, zato jih je bilo treba redno prikazovati. Častniki so tako korakali gor in dol pred vojaki (angl. trooping) in mahali z zastavami (colours), tako da so lahko vsi videli, katere pripadajo kateremu polku.

Na poslednjem kraljičinem Pozdravu zastavi lansko leto je pozornost ukradel njen pravnuk, princ Louis, ki si je med preletom letal močno zatiskal ušesa in zraven še kričal. FOTO: Hannah McKay/Reuters

Do leta 1987 se je kraljica Elizabeta II. parade udeleževala na konju. Ko je prišla do promenade Horse Guards Parade, je pred pregledom čet prejela kraljevi pozdrav. Nato so zastave posameznih čet odnesli po vrstah in jih pokazali vojakom, kot so jih častniki v preteklosti. Kraljica je nato popeljala vojake nazaj po aveniji The Mall do Buckinghamske palače na drugi pozdrav in sklenitev slovesnosti.