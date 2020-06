Prvi roman po Nobelovi nagradi

Naglica, s katero je napisal Ostanke dneva, je že zdavnaj minila, toda bazen idej očitno še ni prazen. Britanski pisatelj japonskih korenin Kazuo Ishiguro je naznanil, da bo marca prihodnje leto izšel njegov novi roman Klara and the Sun (Klara in sonce) – prvi po tem, ko je Ishiguro leta 2017 prejel Nobelovo nagrado za literaturo. Zgodba bo zaznamovana z razvojem umetne inteligence. »Umetno bitje na trgovinski polici, imenovano Klara, si želi, da bi našlo človeškega lastnika. Ko se pojavi možnost, da se njene okoliščine lahko za vedno spremenijo, Klaro opozorijo, naj se ne zanaša preveč na človekove obljube,« osnutek zgodbe povzemajo v založbi Faber & Faber.



»Klara in sonce je roman o človeškem srcu, ki govori tu in zdaj, vendar od drugod. Kot vedno je Ishigurovo pisanje hkrati navdušujoče in skladno z njegovim celotnim opusom,« je dejal urednik založbe Angus Cargill.



V Nagasakiju rojeni Ishiguro se je z družino preselil v Anglijo leta 1960, ko je bil star pet let. Med literarne zvezde ga je konec osemdesetih izstrelil roman Ostanki dneva, za katerega je prejel bookerja. Kasneje je dejal, da ga je napisal v štirih tednih. »Pisal sem od devetih zjutraj do pol enajstih zvečer s kratkim odmorom za kosilo, šest dni v tednu.« Sledili so Nepotolaženi (1995), Ko smo bili sirote (2000), Ne zapusti me nikdar (2005) in Pokopani velikan (2015). Ob podelitvi Nobelove nagrade so v Švedski akademiji navedli, da gre za avtorja, »ki je v svojih romanih, polnih močnih čustev, razkril brezno pod navideznim občutkom človekove povezanosti s svetom«.