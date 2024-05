Prvi temnopolti kandidat za astronavta po 63 letih poletel v vesolje

Družba milijarderja Jeffa Bezosa Blue Origin je minuli konec tedna obudila program vesoljskega turizma in prvič po skoraj dveh letih v vesolje odpeljala šest ljudi. Med njimi je bil tudi 90-letni kipar Ed Dwight, ki je daljnega leta 1961 postal prvi Afroameričan v ZDA, ki je kandidiral za astronavta. Za eno izmed Nasinih astronavtskih enot ga je predlagal tedanji ameriški predsednik John F. Kennedy, a ga vanjo niso izbrali. Nasa namreč ni izbrala temnopoltih astronavtov vse do leta 1978, ko je izbrala Guiona Bluforda, ki je 1983 postal prvi Afroameričan v vesolju. Tri leta prej so Sovjeti v vesolje izstrelili prvega temnopoltega astronavta Arnalda Tamaya Mendeza, Kubanca afriškega porekla, poroča ameriška tiskovna agencija AP.

Dwight je tokrat skupaj s petimi drugimi potniki na krovu preživel nekaj minut v breztežnosti, medtem ko so med približno desetminutnim letom preletavali vesolje. »To je bila izkušnja, ki človeku spremeni življenje. Dolgo sem mislil, da tega ne potrebujem. No, zdaj vidim, da sem se motil ... Navdušen sem,« ni mogel skrivati navdušenja po varnem pristanku na Zemlji. Med misijo je posadka dosegla več kot trikratno hitrost zvoka ali več kot dva tisoč milj na uro (3220 kilometrov na uro). Raketa je preletela kapsulo mimo črte Kármán, ki označuje območje, ki je od zemeljske površine oddaljeno 62 milj (100 kilometrov) in ki je splošno priznano kot nadmorska višina, na kateri se začne vesolje.

Potniki pred poletom v vesolje. FOTO: AFP

Zanimivo, Dwightova umetniška dela so Zemljino orbito zapustila že dolgo pred njim. Potem ko je Dwight leta 1966 zapustil vojsko, se je pridružil tehnološkemu podjetju IBM, nato pa ustanovil gradbeno podjetje. V poznih sedemdesetih letih je pridobil magisterij iz kiparstva. Od takrat se posveča umetnosti. Njegove skulpture se osredotočajo na črnsko zgodovino in vključujejo obeležja in spomenike po celotnih ZDA. Več njegovih skulptur je poletelo v vesolje.

S kratkim poletom iz zahodnega Teksasa je Dwight postal tudi najstarejša oseba v vesolju – je skoraj dva meseca starejši od igralca iz Zvezdnih stez Williama Shatnerja, ki je poletel leta 2021.

FOTO: AFP

Bezos je podjetje Blue Origin ustanovil že leta 2000. Šest let zatem so izstrelili prvo tesno vesoljsko plovilo, na prvo pravo vesoljsko misijo s posadko pa so morali počakati do leta 2021, ko je v vesolje poletela raketa New Shepard, na kateri so bili Jeff Bezos, njegov brat Mark Bezos, Wally Funk in Oliver Daemen, potem ko je neimenovani zmagovalec dražbe (pozneje se je izkazalo, da gre za Justina Suna) izpadel zaradi spora glede urnika.