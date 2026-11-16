Prvo čezoceansko potovanje Williama in Catherine po štirih letih

To je prvo skupno uradno čezoceansko potovanje para po štirih letih, saj je princesa Catherine zaradi zdravljenja raka zelo omejila uradne obveznosti, tokrat pa se bo možu pridružila na več dogodkih. Njun obisk bo v prvi vrsti posvečen varovanju okolja in boju proti podnebnim spremembam. Najprej sta obiskala Mumbaj, kjer bo večina njunih obveznosti povezana z nagrado Earthshot Prize, ki jo je ustanovil princ William. Pobuda vsako leto podeli pet nagrad v višini milijon britanskih funtov za najboljše rešitve za največje okoljske in podnebne izzive. »Princesa je izjemno ponosna na vse, kar je princ dosegel s projektom Earthshot, in se veseli, da mu bo lahko stala ob strani v zanj enem najpomembnejših trenutkov leta,« je sporočil tiskovni predstavnik kraljeve družine. Dodal je, da je ...