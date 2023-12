Psihiater bo Rami Malek, nacist pa Russell Crowe

Ameriški vojaški psihiater Douglas Kelly je bil tisti, ki je leta 1945 več mesecev zasliševal nacističnega maršala Hermanna Göringa, saj je moral za sodišče v Nürnbergu pripraviti strokovno mnenje o tem, ali so obtoženci vojnih zločinov med drugo svetovno vojno sposobni za sojenje. Njuno srečanje je v knjigi The Nazi and the Psychiatrist (Nacist in psihiater), izdani pred desetletjem, opisal ameriški pisatelj in novinar Jack El-Hai, na njej pa bo temeljila nova zgodovinska drama z naslovom Nürnberg.

V kožo psihiatra se bo, kot je razkrila produkcijska hiša Walden Media, postavil Rami Malek, 42-letni ameriški igralec egipčanskega porekla, ki je pritegnil pozornost z vlogo z vlogo hekerja Elliota Aldersona v televizijski seriji Mr. Robot, dodatno pa prepričal z upodobitvijo Freddieja Mercuryja v filmu Bohemian Rhapsody, za kar je prejel oskarja, zlati globus in nagrado britanske akademije za najboljšega igralca. Pred kratkim je nastopil v uspešnici letošnjega leta Oppenheimer, med njegovimi zadnjimi vlogami je tudi vloga zlikovca v filmu o Jamesu Bondu Ni čas za smrt.

Russel Crowe, znan iz filma Gladiator, bo upodobil Göringa. FOTO: Darrin Zammit Lupi/Reuters

Njegov soigralec v vlogi zloglasnega zločinca, Hitlerjeve desne roke in drugega moža tretjega rajha bo še en z oskarjem nagrajeni ameriški igralec, 59-letni Russel Crowe. Göring, ki je preživel konec vojne in so ga ujeli ameriški vojaki, je bil leta 1946 spoznan za krivega v vseh štirih točkah obtožnice in obsojen na smrt, a se je usmrtitvi izognil s samomorom. V vlogi glavnega tožilca na nürnberškem procesu, ameriškega sodnika Roberta H. Jacksona, bo nastopil Michael Shannon, ki je nazadnje zaigral v akcijskem filmu The Flash.

Dramo bo režiral James Vanderbild, član znane ameriške rodbine, ki se je podpisal pod filme Zodiak, Dan neodvisnost in Krik. Snemati jo bodo začeli snemati februarja 2024 na Madžarskem.