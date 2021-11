Psihiater dr. Marko Pišljar: Osamljenost pri moških je kritična

S psihiatrom in docentom Univerze na Primorskem dr. Markom Pišljarjem sva se v Psihiatrični bolnišnici Idrija, ki jo dolga leta vodi kot strokovni direktor, srečala kmalu po tem, ko je imel v Ajdovščini predavanje o različnih obrazih depresije. Polna dvorana obiskovalcev in številna vprašanja so potrdili to, o čemer je govoril: da je depresija danes že skoraj nekaj »normalnega« in da nosi med duševnimi motnjami najmanjšo stigmo. Pa vendar: v razvitih državah je drugi najpogostejši vzrok za bolniški dopust, stroški njenega zdravljenja so enormni. Zato bi morali biti na obraze depresije, sploh tiste zakrite, posebej pozorni. Med epidemijo covida še toliko bolj.

