Public Enemy odpustili ustanovnega člana

Ameriški hiphoperji Public Enemy so odpustili raperja Flavorja Flava, enega ustanovnih članov skupine, potem ko je ta v javnem pismu napadel Bernieja Sandersa. Demokratski kandidat za ameriškega predsednika je dejal, da bodo Public Enemy nastopili na njegovem zborovanju v Los Angelesu, čeprav je to napovedal zgolj član skupine Chuck D.



»Flav – in posledično tudi Public Enemy – v tej politični kampanji ni podprl nobenega kandidata. Chuck lahko svobodno izraža svoja politična stališča, toda ne v imenu skupine,« je v pismu zapisal Flavov odvetnik.



»Sanders trdi, da zastopa vse ljudi, vendar njegovo neodgovorno ravnanje v tem primeru grozi, da bo razdelilo našo skupino in s tem za vedno utišalo enega najglasnejših glasov, ki opozarja na krivice v naši družbi,« je nadalje zapisal.



Njegove napovedi so se kmalu uresničile, saj je Chuck D po twitterju sporočil, da je Flavor Flav odpuščen. Glasbenika, s katerim sta sodelovala četrt stoletja, je obtožil, da je obseden z denarjem. »Če ne bi šlo za dobrodelni koncert, bi z veseljem nastopil. Tu ne gre za politiko: Flav ne razlikuje med igralcem ameriškega nogometa Berryjem Sandersom in Berniejem Sandersom.«



Skupina, znana po svojih politično angažiranih besedilih, se je v uradnem sporočilu nekdanjemu članu zahvalila za dolga leta sodelovanja in mu zaželela vse dobro v prihodnje.