Putinov kritik Arkadij Volož v nemilosti tako v Rusiji kot v EU

Milijarder Arkadij Volož, ki ga uvrščajo med najpomembnejše ruske podjetnike na področju informacijske tehnologije, se je znašel v nenavadnem položaju. Ker je javno kritiziral rusko agresijo na Ukrajino, so ga v domovini, ki jo je zapustil že pred leti, razglasili za izdajalca. V Evropski uniji pa velja za podpornika Kremlja, zato je na seznamu tistih, proti katerim so bile uvedene sankcije. Poznavalci razmer, s katerimi so govorili novinarji Standarda in Spiegla, pravijo, da Evropska unija hodi po tankem letu. Namreč, če tistim, ki so se oddaljili od Putina, niso pripravljeni omiliti sankcij, bodo s tem tudi druge »odpadnike« odvrnili od takšnih potez. Še huje, to jih bo še tesneje povezalo s Kremljem in sankcije bodo dosegle ravno nasprotni učinek.

Volož, ki je pred nekaj dnevi dopolnil 60 let, je v devetdesetih ustanovil spletni brskalnik in portal Yandex, ki velja za nekakšen ruski Google. V zadnjih letih je imel Yandex pomembno vlogo tudi pri širjenju Putinove propagande, njegov lastnik pa si ga želi prodati.

Po ruski priključitvi Krima se je Volož umaknil v Izrael, po napadu na Ukrajino februarja 2022 pa se ni več vračal v domovino. Avgusta lani je jasno povedal, da »kategorično zavrača to barbarsko invazijo«. V Kremlju so ga razglasili za izdajalca, najbrž tudi zato, ker je bil vedno pripravljen pomagati kolegom, ki so se odločili, da zapustijo Rusijo.

Zakaj je njegovo ime na seznamu sankcij EU, ni povsem jasno, piše Standard. Menda ga vidijo kot vodilnega poslovneža, katerega dejavnosti predstavljajo pomemben vir dohodka za Rusijo. Zanimivo pa je, da je stališče ZDA in Velike Britanije drugačno, ti državi sankcij proti njemu nista uvedli. Volož ima dve možnosti. Lahko se pritoži na evropsko sodišče v Luksemburgu ali pa upa, da bo svet EU, ki sproti revidira seznam sankcij, njegovo ime izbrisal z liste.