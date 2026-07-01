PwC Slovenija: Po skoraj 20 letih vodenje prevzema Slovenec

Slovenska pisarna PwC zaposluje približno 130 strokovnjakov s področij revizije, davčnega, pravnega in poslovnega svetovanja. Novi prvi mož bo v mandatu poudarek namenil nadaljnjemu razvoju strokovnih ekip, sodelovanju s slovenskim gospodarstvom in regijo ter širši uporabi naprednih tehnologij, vključno z umetno inteligenco, ki postaja pomemben del sodobnih poslovnih procesov.

Novo priznanje zanj prihaja v obdobju pomembnih poslovnih uspehov družbe. PwC je bil namreč na javnem razpisu izbran za prihodnjega revizorja bančne skupine NLB za obdobje od leta 2027 do 2032, kar velja za enega najpomembnejših revizijskih poslov na slovenskem trgu.