Qin Gang razrešen med izginotjem

Kitajski zunanji minister Qin Gang, ki so ga v javnosti nazadnje videli 25. junija, je izgubil svoj položaj. Uradni Peking je v sredo objavil novico, da so visokega funkcionarja razrešili z mesta vodje zunanjega ministrstva, njegove naloge je znova prevzel njegov predhodnik Wang Yi. Medtem še vedno ni znano, kaj se dogaja s 57-letnim politikom, ki je pred tedni povsem poniknil po komaj sedmih mesecih na tej funkciji. Nejasnosti sprožajo ugibanja in špekulacije, razglasitev novega ministra brez dodatnih pojasnil pa jih je še podžgala.

Po objavah na družbenih medijih je očitno, da se mnogi sprašujejo, kaj se je zgodilo z Qin Gangom, ki je veljal za tesnega zaveznika kitajskega predsednika Xi Jinpinga. Da mu je ta povsem zaupal, dokazuje tudi podatek, da je bil Qin Gang med najmlajšimi politiki v zgodovini, ki so bili imenovani za vodjo diplomacije. Nenavadno je tudi, da oblasti očitno dovolijo, da se o tem zapletu na kitajski verziji spleta weibo razpravlja svobodno, povsem brez cenzure. Med namigovanji o ozadju njegovega izginotja se omenjata tudi njegova žena in domnevna ljubica.

Zdaj že nekdanji minister se je uveljavil kot tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva, nato je bil dve leti veleposlanik v ZDA. Njegov vzpon je bil meteorski, prav tako tudi njegovo strmoglavljenje. Ker je tako za prvo kot drugo potezo odgovoren kitajski predsednik, ostaja zadrega, ker je državni vrh tako slabo presodil situacijo. Qin Gang je bil eden najbolj prepoznavnih obrazov kitajske vlade. Nazadnje se je v Pekingu srečal z zunanjima ministroma Vietnama in Šrilanke ter namestnikom ruskega zunanjega ministra, na vrhunskem srečanju v Indoneziji pa se ni več pojavil. Skopa uradna razlaga je navajala nedoločene zdravstvene težave. Pozneje so Kitajci brez pojasnil odpovedali srečanje z zunanjim ministrom EU Josepom Borrellom.

Ko so novinarji v torek tiskovno predstavnico ministrstva spraševali, kaj se dogaja z Qin Gangom, je povedala le, da nima nobenih informacij. Le nekaj ur zatem pa so objavili novico o njegovi razrešitvi in nasledniku.

Na Kitajskem sicer ni neobičajno, da neka pomembna politična osebnost izgine iz javnosti za daljši čas in potem postane tarča kriminalističnih preiskav, ugotavlja BBC. Lahko pa se zgodi, da se čez čas brez pojasnil znova pojavi. Celo sedanji predsednik Xi Jinping je pred leti za dva tedna izginil z oči javnosti, kar je sprožilo ugibanja o njegovem zdravju in notranjih političnih bojih. Potem se je vrnil kot zmagovalec.