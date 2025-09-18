Kdo je ženska, ki je v Ljubljani obudila kultno veleblagovnico Nama

Po kratkem zaprtju se je ta teden v Ljubljani znova odprla veleblagovnica Nama. Vodenje je prevzela družba Morgan Finance SL, katere lastnica in direktorica je Italijanka Francesca Borghetti.

V nagovoru ob odprtju je Borgettijeva povedala, da izbira Ljubljane za njeno poslovno kariero ni naključna, saj je njena družina v tej panogi že delala in se usmerjala predvsem na vzhodnoevropske trge.

»Od nekdaj smo se gibali v tem okolju, zato je bila izbira, glede na moje poznavanje in izkušnje, logična. Poleg tega je bila Ljubljana zanimiva iz dveh razlogov: prvič, zelo je blizu Italije, a ima povsem drugačno zgodovino, ki je na unikaten način oblikovala modo in kulturo. Zaradi tega je zahteven trg, a hkrati poln potenciala, saj vidim, da je italijanska moda med ljudmi cenjena. In drugič, gre za razmeroma majhen trg, ki še vedno ponuja priložnosti za razvoj v samem mestnem središču – še posebej v tem trenutku, ko je večina nakupovalnih središč zunaj mesta, nekatere osrednje lokacije pa so se zaprle,« je italijanska podjetnica povedala za Onoplus.

Mama ji je dala ključni nasvet

Francesca Borghetti se je rodila v Bologni in se že od malih nog sprehajala mimo izložb najbolj odmevnih italijanskih modnih hiš.

»Glede na ta stik od malega in modni DNK-zapis, ki ga imamo Italijani v sebi, je skorajda nemogoče, da se v meni ne bi razvila ljubezen do mode. Odraščala sem obdana s toliko vplivnimi trendi, stilisti in blagovnimi znamkami. Negujemo tudi kulturo rokodelstva in kakovosti, ki me je usmerila stran od bolj komercialne hitre mode in bliže slogu, ki daje prednost sestavi, skrbi in brezčasnosti,« nam je zaupala in dodala, da je nanjo močno vplivala tudi mama