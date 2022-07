R. Kelly: Ostaja pod nadzorom, da se ne bi ubil

R. Kelly vztraja pri svoji nedolžnosti kljub dokazom, da je v petindvajsetih letih kot zvodnik in soustvarjalec pornografskih vsebin, ki so vključevale otroke in najstnike, večinoma dekleta, spolno zlorabil najmanj 22 mladoletnikov. 55-letni serijski spolni prestopnik s polnim imenom Robert Sylvester Kelly, tudi oče treh otrok, se je pred dnevi pritožil, ker so v brooklynskem zaporu nad njim odredili strog nadzor zaradi suma, da bi storil samomor.

To lahko med drugim pomeni, da ne sme uporabljati običajnega pribora, temveč mora jesti zgolj z rokami ipd. Po besedah ene od njegovih odvetnic Jennifer Bonjean ukrep krši temeljne svoboščine in je krut, saj njena stranka ne kaže teženj po tem, da bi si vzela življenje. Mnenje zaporniškega psihologa za zdaj ostaja nespremenjeno in sodišče je Kellyjevo pritožbo zavrnilo.

Pravi, da je vse stvar zornega kota

Podoben nadzor so v istem zaporu odredili tudi Ghislaine Maxwell, ki je bila zaradi spolne trgovine z otroki v povezavi z Jeffreyjem Epsteinom – ta naj bi v ječi tik pred pričanjem, ki je zadevalo vplivne stranke iz sveta politike in šovbiznisa, storil samomor – pred kratkim obsojena na dvajset let zapora.

R. Kelly je bil v 90. letih prejšnjega stoletja najuspešnejši izvajalec glasbe r'&b' z več kot 75 milijoni prodanih plošč, za največjo uspešnico I Believe I Can Fly pa je prejel kar tri grammyje. Ves čas so ga spremljali škandali v zvezi s spolno nedotakljivostjo mladoletnih oseb, a je krivdo zanikal z besedami, da je vse stvar zornega kota.

Leta 1991 je postal mentor in producent 12-letne pevke Aaliyah, ki je pod njegovim okriljem izdala prvi, a že platinasti album z naslovom Age Ain't Nothing But a Number (Leta so le številke), pri njenih 15 letih pa se je s pomočjo ponarejenih dokumentov z njo poročil, takrat star 27 let. Leta 1996 se je na sodišču za 250.000 dolarjev poravnal z dekletom, ki je trdilo, da jo je pri 15 letih nagovoril v skupinski seks.

Tudi sam kot otrok večkrat zlorabljen

Šele januarja 2019 je bil na podlagi številnih prijav znova obravnavan, dve leti pozneje pa so ga prvič spoznali za krivega; 29. junija letos je bil obsojen na 30 let zapora. Odrasel je ob verni mami učiteljici in očimu, z dvema polbratoma in polsestro; identiteta biološkega očeta ostaja neznana.

Od 8. do 14. leta sta ga po njegovih besedah redno zlorabljala starejša članica in član družine. Na vrhuncu kariere je imel premoženje v vrednosti sto milijonov dolarjev, zadnja leta pa je strmoglavil v bankrot. Avgusta ga na sodišču čaka novo sojenje v zvezi z otroško pornografijo in oviranjem preiskave.