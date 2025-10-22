  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Nenehna sporočila učiteljev o otrokovem vedenju – nezaupanje ali vzgojna nemoč?

    Pogosta sporočila učiteljev o otrokovem obnašanju so velikokrat edini način, da šola dobi pozornost starša.
    Številna sporočila ob najmanjših prekrških so se pošiljala tudi zaradi zakona, ki je zdaj sicer spremenjen. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Številna sporočila ob najmanjših prekrških so se pošiljala tudi zaradi zakona, ki je zdaj sicer spremenjen. FOTO: Shutterstock
    Daša Mavrič
    22. 10. 2025 | 09:04
    22. 10. 2025 | 09:35
    2:55
    A+A-

    Obveščam vas, da je danes ves čas klepetal med poukom, se posmehoval in imel neprimerne pripombe. Motil je delo učiteljev in učencev.

    Danes smo imeli v gostih zunanjega učitelja, ki bi učencem lahko predstavil povsem nekaj do zdaj novega. Večina učencev ure ni vzela resno, veliko jih je klepetalo, bili so na telefonih in povsem nezainteresirani za pouk. Uničevali so tudi likovni material.

    Včeraj so učenci M., L., O. in Ž. iz omarice sošolcu J. vzeli copate, jih odnesli na igrišče, jih metali in nato tam pustili. Danes copat nikjer ni več. Noben učenec se sošolcu ni opravičil, skrbi me, da se sploh ne zavedajo, da je njihovo vedenje napačno. Prosim, da se doma o tem pogovorite.

    Kot sva se dogovorila, sedi v prvi klopi, sam. A tudi zdaj še naprej klepeta in moti pouk, danes je recimo tapkal žogo.

    Že cel teden zjutraj na prve ure zamuja po nekaj minut.

    A. se je med uro slovenščine igrala s svojim bleščilom za ustnice. Večkrat sem ji rekla, naj ga pospravi, a tega ni storila. Prosim, da se doma o tem pogovorite.

    So takšna sporočila smiselna?

    To je nekaj sporočil, ki so jih prek aplikacij za obveščanje prejeli starši od učiteljev njihovih otrok. Identitete in natančen potek dogodkov smo nekoliko zakrili.

    Ali so takšna sporočila smiselna, zakaj učitelji sami ne vzpostavijo reda znotraj razreda in ali pretiravamo v nadzoru in sledenju otrok na vsakem koraku?

    »Tako kot so različni otroci, so si različni tudi starši. Od pretirano zaščitniških, občutljivih do tistih, ki jih v šolo sploh ni na spregled. In potem se lahko zgodi, da pri prekrških starši niti približno ne vedo, kako je do tega sploh prišlo, češ, ’saj nas nikoli niste nič obvestili, mi smo ves čas mislili, da je vse v redu’,« pravi Mojca Mihelič, ravnateljica Osnovne šole Danile Kumar in predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije, ko jo povprašamo, zakaj se učitelji odločajo za takšno obveščanje.

    Miheličeva poudarja, da ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji predsedniki

    Pahor: Država od mene nima pravice pričakovati nič, ker mi tudi nič ne daje

    Kot poudarjajo politologi, država ne naredi dovolj za nekdanje predsednike. Bi morala torej država narediti več?
    Beti Burger 21. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Umor in samomor

    Pivka: Trikrat ustrelil vzgojiteljico in si nato sodil sam

    Prebivalce Pivke so včeraj zjutraj, tik preden so k pouku začeli hoditi otroci, pretreslo streljanje.
    Tomica Šuljić 21. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Med9

    Zakaj je italijanska premierka odpovedala udeležbo v Portorožu

    V diplomatskih krogih velja ocena, da ni bila zadovoljna s premajhno izpostavljenostjo na portoroškem vrhu.
    Uroš Esih 20. 10. 2025 | 13:12
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Giorgie pa ni bilo

    Da so iz Rima poslali glasnika italijanske Istre in italijanske Dalmacije, je svojevrstna zaušnica naši udarni diplomaciji.
    Tone Hočevar 21. 10. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Do nižjih računov za elektriko z jesensko akcijo pri Petrolu

    Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 08:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Varčevanje

    Velika napaka, ki jo počnejo mnogi

    Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

    Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Trajnostna rešitev za nižje stroške ogrevanja

    Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Konferenca Energetika 2025

         V živo: Kakšen je najprimernješi energetski scenarij za Slovenijo?

    Za Slovenijo je najprimernejši scenarij, ki temelji na jedrski energiji in zmernemu deležu obnovljivih virov energije, je analizo predstavil Jože P. Damijan.
    Nejc Gole 22. 10. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Podkast Moč gospodarstva

    Balkanski presežki elektrike ogrožajo stabilnost slovenskega omrežja

    S Tomažem Tomšičem in Urbanom Rudežem o električnem mrku v Španiji in na Portugalskem ter izzivih z varnostjo oskrbe v Sloveniji.
    22. 10. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Poslovna konferenca

         V živo: Čas v energetiki ni naš zaveznik, ampak omejena dobrina

    Na poslovni konferenci Delovega poslovnega centra o obsegu vlaganj v proizvodne vire, omrežje in spodbude ter zagotavljanju najnižje cene elektrike.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju

    Elektro Ljubljana: Potrebnega bo manj omrežja, kot ga trenutno načrtujemo

    Trenutna težava so priklopi velikih hranilnikov, ki jih v elektrodistribuciji sploh niso navajeni.
    Borut Tavčar 20. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    učiteljivzgoja in izobraževanješolaMojca MiheličLara Romihsporočanje preko e-asistenta

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Konferenca Energetika 2025

         V živo: Kakšen je najprimernješi energetski scenarij za Slovenijo?

    Za Slovenijo je najprimernejši scenarij, ki temelji na jedrski energiji in zmernemu deležu obnovljivih virov energije, je analizo predstavil Jože P. Damijan.
    Nejc Gole 22. 10. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Cristiano Ronaldo Ml.

    Sin Cristiana Ronalda vpoklican v portugalsko reprezentanco

    Cristiano Ronaldo mlajši je bil vpoklican v portugalsko reprezentanco U16. Oče poudarja, da sina ne obremenjuje, a možnost, da zaigrata skupaj, ostaja.
    22. 10. 2025 | 10:29
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Islandija

    Podnebna kriza komarjem omogočila prihod na Islandijo

    Identificirana vrsta je odporna na mraz in se lahko prebije tudi čez islandsko zimo.
    22. 10. 2025 | 10:28
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Pogovor ob koncu sezone

    Roglič: Če ne bi verjel, bi bil na Bora Bori, ne v Bori

    Primož Roglič je ob koncu sezone, morda njegove predzadnje v karieri, opravil pogovor za portal cylingnews in se dotaknil vzponov in padcev.
    Nejc Grilc 22. 10. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za Euro

    Uefa razmišlja o revoluciji: ligi prvakov za države

    Uefa razmišlja o koreniti spremembi kvalifikacij za Euro po vzoru lige prvakov, da bi bile bolj zanimive, je potrdil Čeferin. Format Eura ostaja enak.
    22. 10. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Islandija

    Podnebna kriza komarjem omogočila prihod na Islandijo

    Identificirana vrsta je odporna na mraz in se lahko prebije tudi čez islandsko zimo.
    22. 10. 2025 | 10:28
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Pogovor ob koncu sezone

    Roglič: Če ne bi verjel, bi bil na Bora Bori, ne v Bori

    Primož Roglič je ob koncu sezone, morda njegove predzadnje v karieri, opravil pogovor za portal cylingnews in se dotaknil vzponov in padcev.
    Nejc Grilc 22. 10. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za Euro

    Uefa razmišlja o revoluciji: ligi prvakov za države

    Uefa razmišlja o koreniti spremembi kvalifikacij za Euro po vzoru lige prvakov, da bi bile bolj zanimive, je potrdil Čeferin. Format Eura ostaja enak.
    22. 10. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Gregor Kosi: V preteklosti sem žrtvoval ljudi na račun uspeha

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 2. 10. 2025 | 00:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    UDOBEN SLOG

    Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

    Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da kupujem orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijski kredit – ker podpiramo rast podjetnikov

    V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nova rešitev DKV Mobility podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Odstranite dlake za vedno - specialisti za lasersko odstranjevanje dlak

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Trajnostna rešitev za nižje stroške ogrevanja

    Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

    Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

    Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    VIDEO: »Manj kot 5 % stavbnih objektov je primernih za trajnostno bivanje«

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

    Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

    Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Malo maščob«, »vir vlaknin«. Kaj se skriva za prehranskimi oznakami?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

    Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kdaj je hibridni sistem ogrevanja prava izbira?

    Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 10:02
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

    Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo