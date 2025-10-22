Nenehna sporočila učiteljev o otrokovem vedenju – nezaupanje ali vzgojna nemoč?

Obveščam vas, da je danes ves čas klepetal med poukom, se posmehoval in imel neprimerne pripombe. Motil je delo učiteljev in učencev.

Danes smo imeli v gostih zunanjega učitelja, ki bi učencem lahko predstavil povsem nekaj do zdaj novega. Večina učencev ure ni vzela resno, veliko jih je klepetalo, bili so na telefonih in povsem nezainteresirani za pouk. Uničevali so tudi likovni material.

Včeraj so učenci M., L., O. in Ž. iz omarice sošolcu J. vzeli copate, jih odnesli na igrišče, jih metali in nato tam pustili. Danes copat nikjer ni več. Noben učenec se sošolcu ni opravičil, skrbi me, da se sploh ne zavedajo, da je njihovo vedenje napačno. Prosim, da se doma o tem pogovorite.

Kot sva se dogovorila, sedi v prvi klopi, sam. A tudi zdaj še naprej klepeta in moti pouk, danes je recimo tapkal žogo.

Že cel teden zjutraj na prve ure zamuja po nekaj minut.

A. se je med uro slovenščine igrala s svojim bleščilom za ustnice. Večkrat sem ji rekla, naj ga pospravi, a tega ni storila. Prosim, da se doma o tem pogovorite.

So takšna sporočila smiselna?

To je nekaj sporočil, ki so jih prek aplikacij za obveščanje prejeli starši od učiteljev njihovih otrok. Identitete in natančen potek dogodkov smo nekoliko zakrili.

Ali so takšna sporočila smiselna, zakaj učitelji sami ne vzpostavijo reda znotraj razreda in ali pretiravamo v nadzoru in sledenju otrok na vsakem koraku?

»Tako kot so različni otroci, so si različni tudi starši. Od pretirano zaščitniških, občutljivih do tistih, ki jih v šolo sploh ni na spregled. In potem se lahko zgodi, da pri prekrških starši niti približno ne vedo, kako je do tega sploh prišlo, češ, ’saj nas nikoli niste nič obvestili, mi smo ves čas mislili, da je vse v redu’,« pravi Mojca Mihelič, ravnateljica Osnovne šole Danile Kumar in predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije, ko jo povprašamo, zakaj se učitelji odločajo za takšno obveščanje.

