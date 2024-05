Raper Diddy končno obžaluje, ker je pretepal svoje dekle

Ameriški raper Sean Combs​, znan kot Diddy, je dolgo zanikal, da je bil leta 2016 nasilen do svojega zdaj že nekdanjega dekleta Cassie, pevke R&B. Potem ko je CNN v petek objavil video, v katerem jo je na hotelskem hodniku pretepal, pa je glasbeni mogul obrnil ploščo in se v nedeljo javno pokesal. Po novem mu je »resnično žal« in za svoja dejanja »nima opravičila«, je povedal v videosporočilu, ki ga je objavil na facebooku in instagramu.

»Za svoja dejanja prevzemam vso odgovornost. Gnusila so se mi, ko sem jih storil. In gnusijo se mi tudi danes.« Na posnetkih Combs, odet le v brisačo, dekle tepe, brca in vleče za lase po hodniku, potem pa proti njej zabriše še vazo. V nedeljskem skesanem sporočilu je še razkril, pa je poiskal profesionalno pomoč, hodil na terapije in da se vsak dan trudi, da bi postal boljši človek. »Ne prosim za odpuščanje. Resnično mi je žal.«

Raper, nekoč znan kot Puff Daddy, med njegovimi številnimi uspešnicami sta tudi Bad Boy for Life in I'll Be Missing You, je septembra lani na podelitvi glasbenih videonagrad MTV prejel priznanje globalna ikona. Zaslužil si ga je zaradi kariernih dosežkov in velikega vpliva v glasbenem svetu. Že naslednji mesec pa je na njegovo ime padla temna senca, ko je njegovo dekle in protežiranka Cassie, uradno Cassandra Ventura, proti njemu vložila tožbo zaradi spolnih, fizičnih in čustvenih zlorab, ki so trajale več let. Čeprav sta se poravnala že naslednji dan, so njene trditve v naslednjih mesecih sprožile plaz novih obtožb in civilnih tožb, je poročal Guardian. Zvezne oblasti so proti njemu začele preiskavo zaradi suma trgovine z belim blagom in preiskale tudi njegovi razkošni domovanji v Los Anglesu in Miamiju. Vse obtožbe je zanikal, zgledno sodeloval s preiskovalci, ki niso odkrili obremenilnih dokazov, da bi ga postavili pred sodišče. Sam je dogajanje označil za lov na čarovnice, ki so ga sprožile nesmiselne obtožbe v civilnih tožbah.

Kljub objavi hotelskega posnetka pa v uradu okrožnega državnega tožilstva v Los Angelesu pravijo, da proti raperju ne morejo ukrepati, ker je od dogodka preteklo že preveč časa. Alex Fine, s katerim je zdaj poročena Cassie, pa je razkritje komentiral z besedami, da moški, ki tepe ženske, ni pravi moški. Pevkin odvetnik pa je pohvalil njen pogum, ker se je izpostavila proti človeku, ki se očitno obnaša kot predator.