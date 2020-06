Raper je razvezal mošnjiček

je doniral dva milijona dolarjev družinam, temnopoltega 25-letnika, ki so ga februarja ustrelili trije belopolti moški, ki so ga zamenjali za vlomilca, in, temnopolte medicinske sestre, ki so jo policisti marca letos ustrelili med hišno preiskavo njenega fanta na domačem naslovu, je sporočil Westov tiskovni predstavnik.Z denarjem bodo družinam Arberyja in Taylorjeve plačali pravne zastopnike, pomagali temnopoltim lastnikov podjetij v Chicagu in drugih mestih in poskrbeli za šolanje šestletne Floydove hčerkeFloyd je umrl 25. maja, potem ko mu je policistskoraj devet minut pritiskal s kolenom na vrat in ga zadušil. Posnetek umora je sprožil množične proteste po ZDA.43-letni soprog resničnostne zvezdnice Kim iz klana Kardashian in oče štirih otrok je le eden v vrsti zvezdnikov, ki s finančnimi injekcijami podpirajo boj proti sistemskem rasizmu, ki prežema ZDA.Večje vsote so prispevali tudi zvezdniki(milijon dolarjev), pevka, pevec, zakonca, televizijska voditeljica, raperjain, manekenka, košarkarska legenda(kar sto milijonov dolarjev) ter igraski parin»Globoko sem užaloščen. Res me boli in jezen sem. Dovolj imamo,« je ob Floydovi smrti dejal Michael Jordan. Številni zvezdniki, predvsem pa navadni smrtniki, delijo njegove občutke.Kanye West se je pridružil tudi protestnikom na ulicah Chicaga, ki zahtevajo konec rasizma in policijskega nasilja.