Razhod »kraljevskega« para

Pri dvajsetih je hčerka pevke Vanesse Paradis in igralca Johnnyja Deppa ambasadorka modne hiše Chanel, ki jo je nosila tudi na premieri Netflixovega filma Kralj. Film je adaptacija Shakespearovih dram. FOTO: Reuters

Pred kratkim je ugasnilo še eno zvezdniško razmerje. Po letu in pol trajajoči zvezi sta se razšla, eden najbolj prepoznavnih mladih filmskih igralcev ta hip, ter, hčiinin prav tako igralka. Spoznala sta na snemanju Netflixovega filma Kralj, v katerem sta igrala par angleškega kralja Henrika V. in njegove žene Catherine. Čeprav zveze – tudi tiste v resničnem svetu – nista nikoli skrivala, o njej nista javno razpravljala, na gala prireditvah pa se nikoli nista pojavila kot par. Mediji so o njunem razhodu prvič poročali, potem ko so 24-letnega Chalameta v intervjuju za Vogue opisali kot samskega.24-letnik, ki je zaslovel z vlogo v filmu Pokliči me po svojem imenu, se je nedavno preselil v London, kar bi po ugibanju tabloidov tudi lahko bil razlog za konec zveze s štiri leta mlajšo Lily-Rose Depp. Chalamet je sicer pred časom končal s snemanjem filma Dune (Peščeni planet).Ekranizacija te znanstvenofantastične klasike v režiji, ki bi jo po prvotnem načrtu morali začeti predvajati konec tega leta, se bo po zagotovilih režiserja držala zgodbe romana precej bolj, kot se je je adaptacijaiz leta 1984. Chalamet bo nastopil v glavni vlogi plemiča Paula Atreidesa, ki ga je v Lynchevi različici upodobilKot lokacijo snemanja so tokrat izbrali puščave v Združenih arabskih emiratih in Jordaniji. »Dokler jih ne vidiš, za te pokrajine misliš, da obstajajo na drugih planetih našega osončja, ne pa na Zemlji,« je bil osupel zvezdnik, ki smo ga na filmskih platnih nazadnje videli v Času deklištva