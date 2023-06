Raziskovala nepoštenost in ji podlegla še sama

Ugledna profesorica Francesca Gino s Harvard Business School v Bostonu verjetno ne pozna slovenskega pregovora, da je treba najprej pomesti pred svojim pragom. V strokovnih krogih si je dobro ime ustvarila kot raziskovalka nepoštenih in neetičnih ravnanj, zdaj pa je prav takšnih potez obtožena sama. Obstaja namreč sum, da je v svojih odmevnih raziskavah poneverjala rezultate.

Raziskovalka, doktorica ekonomije in menedžmenta, se posveča behavioristični znanosti in je o tem objavila številna odmevna dela, za katera je bila večkrat nagrajena. S predanim delom si je odprla vrata v največja podjetja, kot sta Goldman Sachs in Google, svoje znanje pa je delila tudi z bralci uglednih medijev, kot so New York Times, Wall Street Journal in drugi. V zadnjih tednih pa je več ljudi, med njimi tudi njen kolega, opozorilo na to, da je manipulirala s podatki. Novice o škandalu so prvič prišle v javnost v začetku meseca, ko se je razkrilo, da na Harvardu preiskujejo dokumente, ki so povezani z njenim delom. Ugotovili so, da je pred 11 leti nekdo dodal in spremenil podatke v zbirki informacij. Njihove ugotovitve je potrdila še skupina raziskovalcev, ki je pregledala vrsto del, pod katera se je podpisala Francesca Gino. Trdijo, da so našli dokaze o prevarah, ki so se začele že pred desetletjem in segajo do leta 2020.

Profesorica je trenutno na dopustu, na linkedinu pa je objavila, da je seznanjena z obtožbami, vendar jih ni niti zanikala niti potrdila. Povedala pa je, da jih jemlje resno in se bo nanje odzvala. V molk so se za zdaj zavili tudi na Harvard Business School. Na njihovi spletni strani je Francesca Gino predstavljena kot večkrat nagrajena raziskovalka, ki se ukvarja z vprašanji, zakaj ljudje pri delu sprejemajo določene odločitve in kako bi lahko vodilni in delavci živeli bolj produktivno, ustvarjalno in zadovoljujoče življenje.

Med drugim je bila Francesca Gino uvrščena na ugledni seznam najboljših 40 profesorjev, mlajših od 40 let, na področju ekonomije na svetu in med 50 najvplivnejših mislecev na področju menedžmenta po mnenju združenja Thinkers 50.

Za svoje delo je prejela tudi številna priznanja. Poleg poučevanja pa se ukvarja tudi s svetovanjem podjetjem in neprofitnim organizacijam na temo vodenja, organizacije in sprejemanja odločitev. Je tudi avtorica knjižnih uspešnic, zadnja med njimi ima naslov Rebel Talent: Why it Pays to Break the Rules in Work and Life (Uporniški talent: Zakaj se izplača pri delu in v življenju kršiti pravila).