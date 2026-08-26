Razkošje le za kamero: avtomobili Andrewa Tata in superjahta niso bili njegovi

Andrew Tate, kontroverzni spletni vplivnež, ki je z mizoginimi mačističnimi in drugimi skrajnimi stališči nagovarjal predvsem mlajše moške, v resnici ni živel tako razkošno, kot je prikazoval na družbenih omrežjih. Avtomobili in jahta, ki jih je razkazoval, niso bili njegova last, videz izjemnega bogastva pa je ustvarjal zato, da bi pritegnil pozornost in povečal prihodke, so po poročanju BBC sporočili njegovi pravni zastopniki.

Tate in njegov brat Tristan sta trenutno v priporu na Floridi, kjer čakata na razplet postopka za izročitev, ob tem pa želita doseči izpustitev proti varščini. Prijeli so ju prejšnji mesec po novih obtožbah britanskega tožilstva, med drugim zaradi domnevnih spolnih kaznivih dejanj. Oba očitke zanikata.

Nevarnost pobega

Tožilci trdijo, da obstaja nevarnost pobega, pri čemer se sklicujejo na pretekle izjave bratov o njunem bogastvu in vplivu ter na navedbe, da imata več identitet, s katerimi bi se lahko izognila zakonu. Njuni odvetniki pa v sodni vlogi poudarjajo, da poslovni model bratov Tate temelji na spletni pozornosti.

Po njihovih navedbah je bilo pretiravanje bistveni del njune spletne podobe: bolj ko so bile objave hiperbolične in kontroverzne, več ogledov in všečkov so prinašale, s tem pa tudi več prihodkov. Andrew Tate naj bi po navedbah odvetnikov pogosto pretiraval tudi zaradi »humornega učinka« in brez namena, da bi njegove izjave jemali dobesedno.

Joseph D. McBride, zastopnik bratov Tate. FOTO: Marco Bello/Reuters

Tožilci kot argument za večjo nevarnost pobega navajajo tudi njune trditve, da sta milijarderja z luksuznimi avtomobili, zasebnimi letali, superjahto v vrednosti 50 milijonov dolarjev ter obsežnim premoženjem v denarju in kriptovalutah. Odvetniki odgovarjajo, da ameriške oblasti niso dokazale, da so te trditve resnične.

Tožilstvo sicer vztraja, da imata brata na voljo znatna finančna sredstva in široko mrežo na družbenih omrežjih ter da sta pokazala »nagnjenost k ustrahovanju ranljivih prijaviteljev«. Sklicevalo se je tudi na objave Andrewa Tatea, v katerih naj bi se posmehoval tožilcem in namigoval, da bi lahko prikril svojo identiteto ter se izognil aretaciji.

Najeti avtomobili in promocija superjahte

Superjahta, omenjena v postopku, ni bila v lasti bratov Tate, temveč sta bila za njeno promocijo plačana, navajajo odvetniki. Tudi nekateri avtomobili, med njimi Aston Martin in Bugattiji, ki so se pojavljali v njunih spletnih vsebinah, naj bi bili najeti.

»Brata Tate vodita več poslov, v okviru katerih moške 'učita', kako zaslužiti denar. Zato je v njunem interesu, da se na družbenih omrežjih predstavljata kot izjemno premožna,« piše v vlogi.

Prejšnji mesec so ju ameriški organi prijeli v Miamiju, potem ko je britansko državno tožilstvo zoper njiju vložilo 38 novih obtožb, med drugim zaradi posilstva in kaznivih dejanj, povezanih s trgovino z ljudmi za spolno izkoriščanje. Skupno se zdaj soočata z 59 obtožbami zaradi domnevnih kaznivih dejanj med julijem 2010 in avgustom 2017. Andrew, star 39 let, in Tristan, star 38 let, vse očitke zanikata.

Brata imata britansko in ameriško državljanstvo, del otroštva pa sta preživela v Lutonu. Andrew Tate, nekdanji kikboksar, je širšo prepoznavnost dosegel po nastopu v britanski različici resničnostnega šova Big Brother leta 2016. Na družbenih omrežjih ima milijone sledilcev, kjer je svojo podobo gradil tudi z razkazovanjem domnevno izjemno razkošnega življenjskega sloga.