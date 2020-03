Razkošna zabava za polnoletnega prvorojenca

Zabava je potekala kar v njihovi sedem milijonov evrov vredni družinski rezidenci s šestimi spalnicami in šestimi kopalnicami v Cotswoldsu in je stala 100.000 funtov oziroma 114.000 evrov.Zbrane goste, med katerimi so bili tudi Brooklynovo dekle, igralka in model(25), njegova mlajša brata(17) in(15) ter sestra(8), je zabaval priljubljeni raper, Brooklyn pa je podrobnosti iz praznovanja velikodušno delil s sledilci na družbenih omrežjih.Na zabavi sta bila tudi Victorijina kolegica iz skupine Spice Girlsin Davidov najboljši prijateljPrešerno razpoložena sta bila na zabavi njegova zvezdniška starša.(45) in(44) sta namreč plesala do šestih zjutraj, v javnost pa so pricurljale fotografije plesa, med katerim nekdanji zvezdnik angleške izbrane vrste svojo soprogo nič kaj sramežljivo grabi za zadnjico, odeto v oprijete usnjene hlače.Na zabavi so nazdravljali s penino BB, poimenovano po slavljencu, mastili pa so se z jagenječjimi zrezki in čokoladnim ganachem. Zabava je potekala pod markizami pred družinsko rezidenco, ki so jih postavili za ta namen.Zabava je postregla tudi z dokazom, kako dobro se je Brooklynovo dekle vklopilo v družino. Nicola je namreč zavzela plesišče skupaj s taščo Victorio in objavila fotografijo s pripisom »Učim se od kraljice osebno«. Z Brooklynom sta par šest mesecev, pred njo pa je prijateljeval z ameriško igralkoter s francosko manekenko in pevko