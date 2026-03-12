Razkrite dobrote za elito Hollywooda

Zvezdniški kuhar Wolfgang Puck je pripravil več kot 70 različnih jedi, ki jih bodo postregli zvezdnikom filmske industrije, ki se bodo v nedeljo udeležili elitnega Governors Ball – ta tradicionalno poteka po podelitvi oskarjev. Gre za izkušenega mojstra kulinarike, ki je za trebuščke udeležencev najbolj pomembne filmske nagrade na svetu poskrbel že več kot tridesetkrat.

Na jedilniku bodo jedi iz vseh kotičkov sveta, ki jih bodo postregli približno 1500 težkokategornikom. Med novitetami bosta aparat za italijanski sladoled in japonska pivnica izakaya, seveda pa ne bo manjkala vsakoletna ponudba dobrot. »Hrana za dušo (comfort food) je vedno najbolj priljubljena, med uspešnicami je tudi naša pita s piščancem, pica z dimljenim lososom, makaroni s sirom in mini burgerji wagyu,« je povedal Puck.

»Ni vedno najbolje sprejeto, če si inovativen. Večkrat se mi je zgodilo, da sem delal za zabave z jasnim ciljem, da ne bo pic. Sicer so pojedli, kar smo jim pripravili, potem pa vseeno vprašali: Wolfgang, kje so pa pice?«

Ponavadi so ugledni gostje že pošteno lačni, ko jim uspe priti na pogostitev. »Gre predvsem za kvaliteto sestavin in kvaliteto jedi. Kuhati moramo za 1500 ljudi, zato ne kompliciramo. Ni treba narediti deset spremljevalnih omak.« Kljub temu je za pripravo potrebnih 75 šefov za slane jedi in 45 slaščičarjev. Imeli bodo tudi 325 receptorjev, ki sprejmejo goste in jih peljejo do miz.

Zadolženi bodo za 600 doma narejenih pic, 3000 agnolotov z artičokami in 2000 mini čokoladic. Pripravili bodo 91 kilogramov suho starane goveje zarebrnice, 136 kilogramov prekajenega lososa, 14 kilogramov kaviarja kaluga, 227 kilogramov divjih gob, 91 kilogramov riža in 181 kilogramov različnih sirov. Prav tako bodo porabili sedem litrov tekočega zlata, s katerim bodo pobarvali čokoladne oskarje.