Razšla sta se že prej, zato na potovanju niti ni mogel biti nezvest

Španski nogometni zvezdnik Lamine Yamal je sporočil, da sta z argentinsko pevko Nicki Nicole končala zvezo. »Nisva več skupaj in to ne zaradi nezvestobe. Preprosto sva se razšla, to je vse. Kar prihaja na dan, nima nobene zveze z najino zvezo,« je nogometaš Barcelone zatrdil Javierju de Hoyosu v oddaji D Corazón, ki se predvaja na La 1.

Kot poroča El Pais, španski zvezdnik odgovarja na govorice, ki krožijo po družbenih omrežjih, češ da je bil argentinski pevki nezvest med nedavnim potovanjem v Milano, kjer je obkrožen s številnimi prijatelji praznoval na razkošni zabavi.

Od kar sta pred tremi meseci potrdila zvezo, so rumeni mediji vseskozi spremljali njune korake. K temu sta pripomogla tudi sama, saj sta se veliko pojavljala v javnosti, svoje dogodivščine pa redno objavljala na družbenih omrežjih. Nicki Nicole je bila tudi večkrat na olimpijskem štadionu v Barceloni, kjer v času prenove Camp Noua svoje tekme igra katalonski ponos. Nedavno je zaokrožil celo posnetek, kako je spoznala Barceloninega trenerja Hansija Flicka.

18-letnik je imel tudi nekaj težav s poškodbami, zato se bo lahko v miru osredotočil na nadaljevanje sezone. FOTO: Susana Vera/Reuters

V oddaji D Corazón so med drugim razkrili še več podrobnosti razhoda. »Že prej sta se razšla. Ko se je odpravil na potovanje (v Milano), ni bil več z njo, zato v nobenem primeru ni bil nezvest,« je povedal voditelj oddaje. »Razlogi so drugi. Še sta mlada, zato hitro začutita strast, a nato jo tudi hitro izgubita.«

Ob vsem tem pri Barceloni upajo, da se bo Yamal spet osredotočil na nogomet, saj je v zadnjem času njegova forma rahlo padla, o njem pa se skoraj več govori v tabloidih kot v športnih časopisih. 18-letnik je imel tudi nekaj težav s poškodbami, zato se bo lahko v miru osredotočil na nadaljevanje sezone.