Razstava najbolj priljubljenega še živečega britanskega slikarja

V Londonu so odprli nov umetniški prostor, ki so ga poimenovali Lightroom, v njem prvi razstavlja legendarni angleški slikar David Hockney. Obiskovalci se lahko blizu londonske postaje King's Cross do začetka junija potopijo v njegovo vesolje slik, video instalacij in glasovnih posnetkov.

Petinosemdesetletni Hockney, ki je razstavo pripravljal kar tri leta, namreč rad slika kar na svoj ipad, tablica je velika kot skicirka in praktična, saj jo lahko spravi v žep suknjiča. Prepričan je, da bi bila Picasso in van Gogh navdušena nad novo tehnologijo. Na razstavi pa bo moč videti tudi nekaj njegovi klasičnih platen, predvsem pa gre za njegove multimedijske projekte.

Hockney je neutruden umetnik, zelo je radoveden in nikoli mu ne zmanjka idej. Vodja novega umetniškega prostora Richard Slaney je Hockneyja označil kot božji dar, saj »dela za galerijo preoblikuje v mešanico podcasta, filma, gledališke predstave, galerijske razstave in dokumentarca«.

David Hockney je najbolj priljubljen še živeči britanski slikar in eden najvplivnejših britanskih umetnikov druge polovice 20. stoletja. Njegove najbolj značilne slike so nastale v Los Angelesu, kamor se je leta 1964 preselil iz temačne Anglije. »V Kalifornijo sem šel, ker je bilo tukaj veliko fotografov. Vedel sem, da je tukaj Hollywood. Da je seksi, sončno, da ljudje na sebi nimajo veliko oblek. Mislil sem, to mora biti čudovito.« Mnogi prijatelji so ga spraševali zakaj ravno Los Angeles, saj je tu bog pozabil na umetnost, a Hockney jim je odvrnil, da je prav tu nastalo veliko najlepših umetnin 20. stoletja: Luči velemesta, Moderni časi, Veliki diktator …

Vedno je pravil, da je odrastel v kinodvorani v Bradfordu, kjer je gledal (gibljive) slike, in Hollywoodu. Njegova platna so v Kaliforniji pridobila žarečo svetlobo, slikal je palme, bele hiše, sinje modro nebo, predvsem pa prazne bazene ob katerih se sprehajajo mladi fanti v kopalkah. Je strastni kadilec in borec proti prepovedi kajenja. »Na škatlici cigaret piše: Kadilci umirajo mlajši. Kaj pa Churchill? Ali pa Roosevelt? Pokadil je več kot deset cigaret na dan in kadil je sedemdeset let. Hitler ni nikoli kadil. Še več, ni dovolil, da bi v njegovi bližini kdo prižgal cigareto. To vam vse pove.« Po Hockneyju bodo v novih prostorih na ogled tudi razstave drugih umetnikov.