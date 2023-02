Rečani so razklali Hrvaško

Hrvaška je razklana, pa ne – kot je v svetu najobičajneje – zaradi politike, ampak zaradi glasbe. Na prireditvi Dora so za svojo predstavnico na letošnjem Eurosongu izbrali enega najbolj razvpitih in kontroverznih bendov doslej, reški Let 3, ki bodo lepo njihovo v Liverpoolu predstavljali s pesmijo Mama ŠČ.

V boju za Evropo so Rečani ostali zvesti svojim provokacijam, nastopali so v vojaških uniformah, pod njimi imeli korzete, v zadnjicah zataknjene vrtnice, na odru pa se je pojavil tudi psihopat z dvema velikima raketama. Skladba je imela na youtubu v dobrem dnevu milijon in pol ogledov.

Na twitterju pesem mnogi označujejo za prorusko in norčevanje iz ukrajinsko-ruske vojne. Pozivajo celo k diskvalifikaciji skupine, a glasbeniki pravijo, da je ravno nasprotno, da je uperjena proti Putinu in Lukašenku. »Motiv v pesmi je vojna, vendar je skladba kot taka seveda kritična do tega. Nastala je lani, ko sem v Splitu delal neko predstavo. Zgodila se je vojna, zaradi tega sem se tudi odločili, da naredimo vojno opero, Mama ŠČ pa je ena izmed skladb te opere,« je povedal frontman Damir Martinović Mrle, pevec Zoran Prodanović Prlja pa po zmagi: »Res lepa hvala vsem! Trudili smo se, ampak tega nismo pričakovali. Joj, kaj nas zdaj čaka!«

Navdušenje ali zaničevanje

Po koncu Dore se je usulo po družbenih omrežjih in v javnosti sploh. Nemalo je takšnih, ki se jim zdi zmagovalka popolnoma neprimerna za Evrovizijo, nastop Let 3 pa ogaben in vreden obsojanja.

Veliko znanih Hrvatov pa je nad skladbo navdušenih, istrski glasbenik Alen Vitasović je oster: »Ljudje so debili. Živimo v ultrapokmeteni, homofobni, ultrakatoliški, katolibanski državi, zagozdeni v bogvekaterem stoletju.« Tiste, ki sta jim vrhunec glasbene kakovosti Severina in Jelena Rozga, sprašuje, kdaj bodo spoznali, da je Eurosong sejem političnih iger, tekmovanje, kdo bo tja poslal večjega odštekanca, kdo bo za to porabil več denarja … Let 3 je po njegovem idealen projekt, za dojetje sporočila njihove pesmi pa je treba v glavi imeti nekaj več kot praznino. Če ne drugega, bodo Rečani v Liverpoolu povzročili kaos, kakršnega si ta kmečka veselica zasluži.

Doktor znanosti in kvizoljubec Krešimir Sučević-Međeral pravi, da so se Hrvati vsako leto čudili, kako se njihove lahkotne pesmice ne uvrščajo na najvišja mesta, zdaj, ko gredo v Liverpool Let 3, ki ne le da ne zaostajajo za trendi, ampak so sila originalni, kar je za prireditev bistveno, koketirajo s škandaloznostjo, zdaj pa … groza, dno dna.

HTV-jeva nekdanja urednica Hloverka Novak-Srzić je nasprotnega mnenja: »Ti bedniki bi želeli leteti, a na žalost nimajo kril, ostanejo jim le zadnjice.

In tako naprej eni za, drugi proti, nekateri se bojijo, da bi Rečani s svojim nastopom utegnili škoditi hrvaškemu turizmu, spet tretji pravijo, da so Let 3 šok le za tiste, ki jim Eurosong pomeni tekmovanje za najlepšo pesem, kar pa že dolgo ni več. Je parodija same sebe in torej – Let 3 gredo na zmago.

Vprašanje pa je, kako se bo na hrvaško predstavnico odzvala tujina, navsezadnje prireditelji. Tomislav Štengl, urednik pri HTV, vodja Dore in hrvaške evrovizijske ekipe: »Eurosong, posebej pa BBC, imajo stroga pravila. Na odru ne sme biti ničesar, kar bi kogarkoli žalilo. Zato so prepovedana verska, politična, vojna sporočila, teme.«

Poleg tega se bo Eurosong letos začel ob 20. uri po prirediteljskem času, BBC pa do 22. ure ne prikazuje ničesar, kar bi utegnilo kvariti mlado publiko.

Torej, let v nebo ali strmoglavljenje ...