Recept za karbonaro ameriški, edini pravi parmezan pa v Wisconsinu?

Italijanski akademik Alberto Grandi je v kulinaričnih krogih povzročil pravo razburjenje, potem ko je dejal, da je recept za znamenito karbonaro ameriški in da je edino mesto na svetu, kjer dandanes najdemo pravi parmezan, Wisconsin.

Profesor zgodovine hrane na Univerzi v Parmi je to izjavil v intervjuju za Financial Times. Trdil je tudi, da sta tiramisu in paneton relativno nova izuma in da večina Italijanov sploh ni slišala za pico pred petdesetimi leti prejšnjega stoletja. Omenjeni časnik je navedel, da je Grandi trditve delno črpal iz obstoječe akademske literature.

V zvezi s karbonaro navaja Luco Cesarija, zgodovinarja hrane in avtorja knjige Kratka zgodovina testenin, ki pravi, da gre za ameriško jed, rojeno v Italiji. Domneva, da je jed prvi pripravil italijanski kuhar leta 1944 za ameriške vojake v Riccioneju z obroki slanine in jajc. Sir parmezan izvira iz regije Emilija-Romanja iz 12. stoletja, toda Grandi verjame, da so ga italijanski priseljenci, verjetno iz okolice Parme, začeli proizvajati v Wisconsinu v začetku 20. stoletja.

Glede pice je povedal, da jo je bilo pred drugo svetovno vojno mogoče najti le v nekaterih južnoitalijanskih mestih in da je bila prva restavracija, ki je stregla samo pico, odprta v New Yorku leta 1911. »Za mojega očeta v sedemdesetih letih je bila pica prav tako eksotika, kot je suši za nas danes,« je dejal.

Kot poroča Guardian, je Grandi znan po drznih izjavah o italijanski hrani, toda za Coldiretti, največje italijansko združenje kmetov, je s svojimi zadnjimi trditvami šel predaleč. Še posebej, ker je italijanska vlada pravkar predlagala, da se po vsem svetu opevana kuhinja te države uvrsti na seznam Unescove nesnovne kulturne dediščine seznam.

»V bistvu trdi, da so Američani izumili karbonaro, panettone in tiramisu pa sta nedavna komercialna izdelka,« se jezijo italijanski kmetje.

Grandi je pritegnil tudi jezo Mattea Salvinija, podpredsednika italijanske vlade in vodje skrajno desne Lige, ki že dolgo uporablja hrano kot simbol italijanske nacionalne identitete. V objavi na družbenih omrežjih je Salvini Italijane nagovoril, da jim »strokovnjaki in časopisi zavidajo okus in lepoto«, nato pa dodal, da je »kupovanje, uživanje in pitje izdelkov italijanskega porekla dobro za zdravje, delo in okolje«.

V ponedeljek je Grandi za La Repubblico povedal, da italijanska kuhinja »privzema razsežnost identitete, ki presega vsako razumnost« in da »pavlovske reakcije« na njegove komentarje »nimajo smisla«, Guardian povzema njegove besede. »Ne razumem, zakaj me mnogi napadajo,« je dejal. »Ne sprašujem se o kakovosti italijanske hrane ali izdelkov, zgodovino teh jedi rekonstruiram na zgodovinski in filološko korekten način.«