Reese Witherspoon: Vsaka velika zgodba se začne z junakom, ki je na tleh

Ameriška igralka Reese Witherspoon je za marsikoga predvsem prikupna blondinka s Harvarda, čeprav je nanizala precej drugih odmevnih vlog, med drugim je bila z oskarjem nagrajena za vlogo June Carter Cash v filmu Hoja po robu, je pa tudi strastna ljubiteljica knjig in tako bo med literaturo, ki jo obravnavajo v njenem knjižnem klubu, kmalu tudi delo z naslovom Gone Before Goodbye. Njena avtorica je prav 49-letna igralka, skupaj z avtorjem uspešnic Harlanom Cobenom, govori pa o nadarjeni kirurginji Maggie, ki se je ujela v smrtonosno zaroto.

Kako se ji je porodila ideja? V pogovoru za BBC se je novopečena pisateljica vrnila v otroštvo. Njen oče je bil velik ljubitelj filmov o slavnem agentu 007 Jamesu Bondu in z njim jih je gledala tudi mala Reese, pri tem pa se menda spraševala, zakaj neki vsa dekleta nosijo bikini. Le kaj ima razgaljenost opraviti z reševanjem zločina? Zato je želela, kot odgovarja desetletja pozneje, da bi se njen novi triler osredotočil na močno žensko z edinstveno veščino namesto na njeno spolno privlačnost.

Tudi za glavne junake je navdih dobila v družinskem okolju. Njen oče je bil zdravnik in je delal za ameriško vojsko, mama medicinska sestra. »Odraščala sem v vojaški medicinski družini in v vojaški bazi, zato sem bila obkrožena z drugimi mamami in očeti, ki so bili vojaški zdravniki,« je dejala. V tem okolju je bil močno navzoč občutek pomembnosti služenja človeštvu, tudi državi. In ta je blizu tudi Harlanu Cobenu, ki je poročen s pediatrinjo.

V Jutranjem šovu je igrala skupaj z Jennifer Aniston. FOTO: Kylie Cooper/Reuters

Glavna junakinja njune knjige se znajde v težavah, ko po vrsti tragedij izgubi zdravniško licenco. Tema kariernih neuspehov je Reese Witherspoon, ki je v letih po osvojitvi oskarja in ločitvi od igralca Ryana Phillippa, s katerim ima dva otroka, igrala v nizu slabo sprejetih filmov, znana.

O tem, kako je razpad zakona vplival na njeno kariero, je pred dobrim desetletjem spregovorila tudi v intervjuju: »Ne moreš biti zares ustvarjalen, če se počutiš, da so tvoji možgani kot umešana jajca,« je dejala v oddaji 60 minut na CBS.

»V karieri sem se preprosto spotikala. Nisem ustvarjala stvari, do katerih sem bila strastna.« Ali je bila tudi njena osebna izkušnja navdih za knjigo? »Mislim, da ima vsaka velika zgodba lik, ki je padel na kolena. Tudi ta zgodba se začne z glavno junakinjo, ki je povsem na tleh.« To je po njenem mnenju odlično izhodišče za knjigo, kajti potem lahko gre samo še navzgor.

Tudi igralkina kariera je šla navzgor, v serijah Jutranji šov in Majhne laži, ki ju je tudi producirala, je igrala močne ženske like. V Hollywoodu teh, kot je dejala, še vedno primanjkuje, a se kaže luč na koncu predora.