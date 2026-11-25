Raziskovalcem pod vodstvom nemškega arheologa Vinzenza Brinkmanna je po več kot štirih desetletjih raziskav uspelo rekonstruirati vzhodno čelo atenskega Partenona. Skoraj 29 metrov dolgo kiparsko kompozicijo, ki je prikazovala rojstvo boginje Atene, je prvotno sestavljalo 39 figur. Rezultate raziskav predstavljajo na razstavi v muzeju kiparstva Liebieghaus v Frankfurtu, poroča Deutsche Welle. Partenon, približno 2500 let star tempelj na atenski Akropoli, je posvečen Ateni, zaščitnici mesta, in velja za eno najpomembnejših arhitekturnih in umetniških stvaritev antične Grčije. Na vzhodnem čelu nad vhodom v tempelj je bilo upodobljeno rojstvo Atene iz glave njenega očeta Zevsa v navzočnosti drugih olimpijskih bogov. Osrednja figura Zevsa je bila visoka 3,8 metra. Kiparsko kompozicijo so ...