Rekorderka Taylor

Ameriška glasbenica Taylor Swift je svoji zbirki rekordov dodala še enega: postala je izvajalka z največ osvojenimi nagradami MTV Video Music Awards (VMA) v zgodovini. Pred letošnjo podelitvijo si je s Beyoncé delila prvo mesto s po 30 kipci, v Los Angelesu pa jo je z novimi priznanji prehitela in skupno število svojih nagrad povečala na 33. Mejnik je dosegla na letošnji podelitvi, ki je potekala minuli konec tedna v gledališču Peacock Theater. Najprej je prejela priznanje, namenjeno glasbenikom, ki so s svojim režijskim delom razširili izrazne možnosti glasbenega videa. Nagrado jo posvetila nedavno preminuli zvezdnici country glasbe Dolly Parton kot vrhunski izvajalki, pri tem pa se njen večer ni končal. Za videospot The Fate of Ophelia je prejela osrednjo nagrado za video leta, z ...