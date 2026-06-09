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    Svet so ljudje

    Renate Reinsve in poletje, ki bo pretreslo Hollywood

    Kaj se dogaja z velikimi spektakli in zakaj neodvisne grozljivke navdušujejo gledalce?
    Cast member Renate Reinsve poses during a photocall for the film &quot;Fjord&quot; in competition at the 79th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 19, 2026. REUTERS/Marko Djurica TPX IMAGES OF THE DAY
    Galerija
    Cast member Renate Reinsve poses during a photocall for the film "Fjord" in competition at the 79th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 19, 2026. REUTERS/Marko Djurica TPX IMAGES OF THE DAY
    I. Š.
    9. 6. 2026 | 15:00
    2:58
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    Ko se na platnu pojavi norveška igralka Renate Reinsve, gledalec ve, da ga čaka nekaj nepredvidljivega. Po svetovnem uspehu filma Najslabša oseba na svetu je postala simbol sodobnega evropskega filma, letos pa je presenetila še z glavno vlogo v skrivnostni grozljivki Backrooms. Film je vse prej kot običajna poletna uspešnica: temačni hodniki, nelagodje in več vprašanj kot odgovorov. Kljub temu je postal eden največjih kino fenomenov leta.

    Uspeh filma Backrooms pa ni osamljen primer. Skupaj z neodvisno grozljivko Obsession (Obsesija) je namreč ta grozljivka dokazala, da se v Hollywoodu dogaja nekaj nenavadnega. Medtem ko sta draga spektakla Gospodarji vesolja in Vojna zvezd: Mandalorianec in Grogu razočarala na blagajnah, sta omenjena nizkoproračunska filma osvojila občinstvo po vsem svetu.

    Številke so osupljive. Backrooms je bil posnet za približno deset milijonov dolarjev, Obsession pa za manj kot milijon. Kljub temu sta zaslužila več sto milijonov dolarjev. V času, ko veliki studii za posamezen film porabijo tudi dvesto milijonov dolarjev, se zdi stara hollywoodska formula vse manj zanesljiva.

    V ozadju uspeha stoji generacija Z. Režiser Obsessiona Curry Barker ima komaj 26 let, ustvarjalec Backroomsa Kane Parsons pa je film režiral pri dvajsetih. Oba sta svojo pot začela na YouTubu, kjer sta leta snemala kratke filme, gradila občinstvo in se učila obrti brez pomoči velikih studiev.

    Prav mladi gledalci so danes najzvestejši obiskovalci kinodvoran. Ne iščejo nujno nadaljevanj in predelav starih zgodb, temveč filme, o katerih lahko razpravljajo še dolgo po projekciji. Grozljivke so za to idealne: sprožajo vprašanja, teorije in burne odzive. Poleg tega ponujajo nekaj, česar domači zasloni ne morejo -skupinsko izkušnjo strahu, smeha in presenečenja.

    To še ne pomeni konca velikih franšiz. Supermani, Spider-Mani in Vojne zvezd ne bodo izginili. Toda letošnje poletje je pokazalo, da milijonski proračuni sami po sebi niso več zagotovilo za uspeh. Morda prihodnost filma ne pripada največjim studiem, temveč ustvarjalcem z drzno idejo, majhno ekipo in občinstvom, ki si želi nečesa novega.

    Če je tako, potem Renate Reinsve ni zgolj zvezda uspešnega filma. Je obraz spremembe, ki bi lahko na novo napisala pravila Hollywooda.

     

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