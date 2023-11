Represija se nadaljuje

Izvršna direktorica beloruskega centra Pen Irina Kozikava je včeraj sporočila, da se represija v Belorusiji nadaljuje. Devetintridesetletni Saša Filipenko, beloruski pisatelj, novinar in voditelj televizijskih oddaj, ki ga je mednarodni Pen pred dvema letoma razglasil za žrtev cenzure, je na družbenem omrežju objavil, da so neznano kam odpeljali njegovega očeta: »Preiskali so mojo hišo. Prišlo je sedem ljudi, oboroženih z brzostrelkami. Očeta so odpeljali. Materi so rekli: 'Zahvalite se svojemu sinu.' Očitno nadaljujejo s pritiskom name in želijo doseči, da ne bi več dajal izjav za evropske medije.«

V sporočilu Beloruskega Pena so dodali, da podpirajo pisatelja in njegovo družino in obsojajo vsakršno preganjanje, ki je politično motivirano. Filipenkove knjige, napisane v ruščini, so bile prevedene v več kot petnajst jezikov. Njegovo dramsko delo Nekdanji sin je bilo v Belorusiji prepovedano, premiera pa je bila namesto v Minsku v Kijevu v Ukrajini.

Filipenko je diplomiral na filologiji peterburške univerze in na Bard College v New Yorku. O njegovih delih je Nobelova nagrajenka Svetlana Aleksijevič povedala: »Če hočete vedeti, kako razmišlja, moderna, mlada Rusija, berite Filipenka.«